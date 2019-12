Itaú leva imóveis de SP a leilão com lances a partir de R$ 180 mil

São Paulo – Nove imóveis do banco Itaú, localizados no estado de São Paulo, irão a leilão nos próximos dias, com lances inciais que variam de 180 mil reais a 1.072.800 reais. São apartamentos, em alguns casos desocupados, localizados na capital e em Santos, Campinas, São Bernardo do Campo, Guarulhos e Piracicaba.

O leilão é realizado pela MaisAtivo e as oportunidades podem ser chacadas no site Superbid Marketplace. As rodadas acontecerão entre os dias 12 e 19 de dezembro e a participação pode ser presencial ou online, mediante cadastro e apresentação de proposta por meio do site.

Os eventos presenciais acontecerão em auditório na zona sul de São Paulo (Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar), em horários definidos para cada lote, que podem ser checados nos anúncios e no edital na página da internet.

Na capital, um apartamento de 108 metros quadrados e três dormitórios, na Chácara Santo Antônio, aceita lances a partir de 816 mil reais.

O mais barato é um apartamento de 42 metros quadrados em Santos com lance inicial de 180.331 reais.

Os vencedores poderão fazer o pagamento em até 78 parcelas, e o banco oferece 10% de desconto para pagamentos à vista. A posse, de acordo com a leiloeira, é imediata.