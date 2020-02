Itaú lança ETF que replica índice Small Caps da Bolsa

São Paulo – A Itaú Asset, gestora privada de fundos de investimentos do Itaú, lançou um ETF de renda variável. Denominado de SMAC11, o produto replica o desempenho do índice Small Caps (SMLL) da Bolsa. No ano passado, esse índice fechou em alta de 58,2%, enquanto Ibovespa encerrou 2019 em alta de 31,58%.

O SMAC11 tem taxa de administração de 0,5%, e prevê em seu regulamento a possibilidade de alugar até 50% da carteira, o que segundo o Itaú, possibilita a busca por rendimentos extras com receitas que são integralmente revertidas para os cotistas. O valor da cota é de 70 reais e o mínimo de 10 cotas (R$ 700).

O ETF é o 12º EFT lançado pelo banco. Nos últimos meses, o Itaú lançou três novos produtos de renda fixa, além desse, de renda variável. “Com isso, conseguimos disponibilizar novas formas de alocação para os investidores, ampliando as possibilidades para as carteiras em um momento em que o país convive com os juros mais baixos de sua história”, explica Rubens Henriques, CEO da Itaú Asset Management.