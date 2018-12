Itaú e BTG são os melhores gestores de fundos do país

São Paulo — O banco Itaú é o melhor gestor de fundos do mercado brasileiro. Já o banco BTG Pactual é o melhor gestor especialista. Essas são as principais conclusões de uma pesquisa exclusiva do Centro de Estudos de Finanças da Fundação Getulio Vargas, que é parte do Guia EXAME Onde Investir 2019. A pesquisa analisou os 1.000 principais fundos do país abertos para captação.

Gestores especialistas são os de menor porte, cujo patrimônio dos fundos elegíveis representa até 0,5% do total de recursos aplicados nos fundos analisados neste ano ou que atendem até dois segmentos de clientes. Essa categoria engloba bancos como BTG, BNP Paribas, Brasil Plural, JP Morgan e Votorantim e também instituições independentes, como Alaska, AZ Quest, Sparta e Verde.

A pesquisa da FGV destacou ainda os melhores gestores por categoria (ações, multimercado, renda fixa etc.). Para chegar a essas conclusões, a FGV mediu o retorno e também o risco dos fundos, que foram classificados com estrelas, de uma a cinco – quanto mais, melhor. O período analisado foram os últimos 12 meses terminados em 30 de setembro.

Abaixo, um resumo dos gestores premiados. Confira também a reportagem completa (acesso exclusivo para assinantes) que traz as entrevistas com os melhores gestores de fundos do país – e o que eles esperam para a bolsa, os juros e a economia em 2019. Ela está na edição da revista EXAME que chega às bancas, ao site e ao aplicativo EXAME nesta quinta-feira.

Os melhores gestores de fundos do país

Melhor gestor do ano: Itaú

Melhor gestor especialista do ano: BTG Pactual

Melhor gestor de fundos de ações: Bradesco

Melhor gestor especialista de fundos de ações: Alaska

Melhor gestor de fundos multimercado: Itaú

Melhor gestor especialista de fundos multimercado: Bahia Asset

Melhor gestor de fundos de renda fixa: Banco do Brasil

Melhor gestor especialista de fundos de renda fixa: Sparta

Melhor gestor de fundos DI e de curto prazo: Santander

Melhor gestor especialista de fundos DI e de curto prazo: BTG Pactual

Melhor gestor de fundos de alta renda 1 : Itaú

: Itaú Melhor gestor de fundos de atacado 2 : Itaú

: Itaú Melhor gestor de fundos de varejo seletivo 3 : Itaú

: Itaú Melhor gestor de fundos de varejo4: Bradesco

Notas