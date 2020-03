Itaú e Bradesco reduzirão taxas de juro após decisão do Copom 

Com a redução da taxa Selic em 0,5 ponto percentual nesta quarta-feira, 18, o Itaú Unibanco e o Bradesco anunciaram que cortarão as taxas de juro nas linhas oferecidas aos clientes a partir de segunda-feira, 23.

O Itaú reduzirá as taxas de juro para clientes pessoa física e jurídica, com o repasse integral do corte de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juro para suas linhas de crédito.

Para clientes pessoa física, a redução se dará no empréstimo pessoal, enquanto as pessoas jurídicas terão redução no capital de giro. As novas taxas variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco.

Já o Bradesco informou, sem dar muitos detalhes, que reduzirá as taxas de juro de suas principais linhas de crédito na próxima semana.