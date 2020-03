Itaú e Bradesco anunciam corte de taxas após Selic cair

Itaú Unibanco e Bradesco anunciaram nesta quarta-feira, 18, que vão repassar o corte de 0,50 ponto porcentual feito pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na taxa básica de juros (Selic), para 3,75% ao ano.

O Itaú afirma que as reduções serão feitas nas linhas de empréstimo pessoal, no caso de pessoas físicas, e de capital de giro, para empresas. As novas taxas valem a partir da próxima segunda-feira (23).

“A decisão anunciada pelo Copom contribui para amenizar os efeitos econômicos da crise provocada pelo avanço da COVID-19. Nesse contexto, não poderíamos seguir outro caminho senão o de repassar integralmente a redução da Selic. Seguimos trabalhando para que nossos clientes, sejam pessoas físicas ou empresas, sintam-se apoiados neste momento desafiador”, afirma Márcio Schettini, diretor geral de Varejo do Itaú Unibanco.

Já o Bradesco anunciou somente que vai reduzir as taxas de suas principais linhas de crédito, acompanhando o Copom, também a partir de segunda.