Cartão do Itaú e da Azul vai dar até 2,6 milhas por dólar gasto

Sao Paulo – O banco Itaú e a companhia aérea Azul lançaram na última segunda-feira (15) um novo programa de benefícios para o cartão de crédito TudoAzul Itaucard. O cartão da bandeira Mastercard passou a dar de 1,4 até 2,6 milhas por dólar gasto, dependendo da categoria.

O TudoAzul Itaucard da categoria Platinum passou a ocupar isoladamente a posição do cartão de crédito que mais acumula pontos no país, com 2,6 milhas por dólar gasto em passagens da Azul. Antes, o plástico dividia esse posto com o Smiles Visa Infinite e Multiplus Itaucard 2.0 Black, com 2,5 pontos por dólar gasto, segundo a associação de consumidores Proteste.

As milhas geradas com o uso do cartão vão direto para a conta TudoAzul do cliente, eliminando a necessidade de solicitar transferência ao banco, como ocorre com os demais cartões. Elas têm validade de dois a três anos, conforme a categoria.

O cartão tem três categorias: Internacional, que dá 1,5 pontos por dólar gasto em passagens da Azul e 1,4 pontos por dólar gasto em produtos do Shopping TudoAzul; Gold, que dá 2 pontos por dólar gasto em passagens da Azul e 1,7 pontos por dólar gasto em produtos do Shopping TudoAzul; e Platinum, que dá 2,6 pontos por dólar gasto em passagens da Azul e 2,2 pontos por dólar gasto em produtos do Shopping TudoAzul.

O cartão com o novo pacote já está disponível para quem era portador do cartão e para novos clientes, que podem não ser correntistas do Itaú. O plástico vai dar direito ao dobro de pontos nas próximas três faturas para quem já é portador, a partir de agora, e para novos clientes que contratarem o produto até 30 de abril.

O novo pacote de benefícios, porém, tem um preço. A partir de abril, a anuidade do cartão vai aumentar, conforme a categoria: de 228 reais ao ano para 245 reais ao ano, na Internacional; de 351 reais ao ano para 376 reais ao ano, na Gold; e de 534 reais ao ano para 553 reais ao ano, na Platinum.

Portadores do cartão também terão direito a bagagem extra nos voos da Azul e 10% de desconto no Clube TudoAzul, além de check-in e embarque preferenciais e acesso à sala vip.

Segundo o banco, as mudanças foram fruto de uma demanda dos próprios usuários e pretendem atender a clientes dispostos a concentrar os gastos em um cartão para acumular pontos e ter a possibilidade de viajar de graça.