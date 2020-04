Credicard dá 50% de desconto em restaurantes após pandemia

Para reforçar o apoio a um dos setores mais afetados pelas medidas de isolamento para conter a covid-19, a Credicard lançou o Menu da Boa Causa – ação que vai beneficiar, inicialmente, mais de 40 restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro.

Assim como o movimento Apoie um Restaurante, no qual a iniciativa se inspira, a ideia é ajudar a arrecadar capital para abastecer o fluxo de caixa desses estabelecimentos mediante a venda antecipada de vales para o cliente final. A venda dos vouchers vai até 17 de maio de 2020, para uso até o fim deste ano.

Nas próximas semanas, a ação deve ser ampliada. Donos de restaurantes que também queiram participar podem preencher um formulário no site para que possam ser incluídos na iniciativa.

“Além de beneficiar dezenas de restaurantes neste cenário complicado, estamos viabilizando a contribuição do consumidor final. O momento é de somar esforços e facilitar o apoio para quem quer ajudar”, afirma Priscilla Ciolli, superintendente da Credicard. “Estamos falando de um setor que, sem dúvida, impulsiona a economia e tem alto potencial para gerar engajamento entre nossos clientes – afinal, a alimentação fora de casa representa uma das maiores despesas no orçamento mensal de muitos deles”, diz a executiva.

Os interessados em contribuir devem acessar o site e adquirir um vale de R$ 50 para consumo futuro no estabelecimento de sua preferência, e a Credicard dobra o valor do voucher. Ou seja, quando normalizado o funcionamento do comércio, os participantes da ação terão direito ao consumo de R$ 100, mesmo tendo pagado metade pelo voucher – e o restaurante receberá os R$ 100 antecipadamente. Serão 3 mil vouchers disponíveis, na condição de 1 por CPF.

Menu da Boa Causa

Site: menudaboacausa.com.br

Preço do voucher: R$ 50 (dá direito ao dobro do valor em consumo)

Vendas até: 17/5/2020

Validade dos vouchers: 31/12/2020