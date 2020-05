Itaú concedeu R$ 4 bi de empréstimos para clientes e PMEs com juro menor

Desde abril, quando anunciou o Plano de Saúde Financeira, o Itaú Unibanco concedeu 4,1 bilhões de reais em concessão de novos empréstimos e alongou prazo de contratos que somam 14,7 bilhões de reais. A iniciativa tem o intuito de apoiar clientes pessoa física e pequenas e médias empresas com taxas reduzidas e flexibilização de garantias, durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

No caso de pessoas físicas, foram alongados empréstimos de cerca de 280 mil clientes, com valores que somam 8,1 bilhões de reais. Já o número de clientes com novos empréstimos chegou a 200 mil, com um volume de 1,9 bilhão de reais. O pacote inclui as linhas de empréstimo pessoal, cheque especial, crédito imobiliário, cartões de crédito e financiamento de veículos. Para pessoas jurídicas, os valores dos alongamentos dos 75 mil contratos de capital de giro chegam a 6,6 bilhões de reais, enquanto novos empréstimos totalizam 2,2 bilhões de reais para cerca de 60 mil clientes PMEs.

“É gratificante ver que esse plano ambicioso de soluções está sendo muito bem recebido pelos clientes e que estamos, de fato, deixando um legado a eles. A adesão de um grande volume de pessoas e empresas, em tão pouco tempo, reforça o papel de um banco em momentos adversos como esse. É preciso se reinventar para proporcionar medidas concretas e eficazes para que os clientes possam ter mais fôlego e condições reais de atravessar a crise de forma sustentável”, afirma André Rodrigues, diretor executivo responsável pelo banco de varejo do Itaú Unibanco, em nota.

Os prazos dos contratos podem ser alongados para até seis anos para pessoas físicas e até cinco anos para PMEs, reduzindo assim o valor das parcelas mensais e mantendo as mesmas taxas de juros. Além disso, ainda há carência para o pagamento das próximas parcelas de até 120 dias para pessoas físicas e até 180 dias para pequenas e médias empresas.