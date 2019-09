Itaú anuncia nova redução na taxa de juros para financiamento de imóveis

São Paulo – O Itaú anunciou nesta sexta-feira (27) uma nova redução na taxa de juros na linha de crédito imobiliário.

A partir de 1º de outubro, a taxa mínima para financiamentos de imóveis no banco passa a ser de 7,45% ao ano + TR, variando de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco. Antes, as taxas iniciavam em 8,1% ao ano + TR.

Os valores são unificados para as linhas de Sistema Financeiro da Habitação (SFH), Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e Carteira Hipotecária (CH).

A carteira total de crédito imobiliário do banco é de mais de 49 bilhões de reais, dos quais 44 bilhões de reais são de financiamentos para pessoas físicas.