Itaú anuncia corte de juros em empréstimo pessoal e capital de giro

São Paulo – O Itaú Unibanco vai reduzir em 0,5 ponto percentual as taxas de juros das linhas de empréstimo pessoal, concedido a pessoas físicas, e de capital de giro, voltado para empresas. O movimento segue o anúncio do Comitê de Política Monetária, que, nesta quarta-feira (18), anunciou um corte na mesma proporção da Selic, que chegou a 5,5% ao ano.

Os valores, que passam a valer na sexta-feira (20), variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco.

Além disso, o Itaú também reduzirá a taxa mínima da linha de crédito imobiliário e passará a oferecer o financiamento de imóveis com juros a partir de 8,1% ao ano mais taxa referencial (TR) a partir da próxima segunda-feira (23). Antes, as taxas iniciavam em 8,3% ao ano (mais TR).