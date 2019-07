Receita paga hoje segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2019

São Paulo – A Receita Federal paga nesta segunda-feira (15) o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O lote também inclui restituições residuais de 2008 a 2018.

Nessa etapa, 3.164.229 contribuintes recebem o pagamento, totalizando o valor de 5 bilhões de reais. Pouco menos da metade desse valor (2,36 bilhões de reais) vai para pessoas com mais de 60 anos (197.895 contribuintes entre 60 e 79 e 15.489 com 80 anos ou mais), pessoas com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave (24.793 contribuintes), além de 1.251.906 contribuintes que têm no magistério a maior fonte de renda.

Para consultar se foi contemplado, o contribuinte deve acessar o site da Receita, o aplicativo ou ligar para o Receitafone, no número 146.

Se o contribuinte foi contemplado no segundo lote, mas não receber o pagamento nesta segunda, deve contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento do banco, por meio dos telefones 4004-0001 (nas capitais), 0800-729-0001 (nas demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos).

Nesse caso, o contribuinte poderá agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

O dinheiro da restituição fica disponível no banco durante um ano. Quem não fizer o resgate nesse prazo terá que solicitá-lo novamente no site da Receita, por meio do Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no portal e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Retificação

No site da Receita, é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pela Receita. Se houver, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e regularizar sua situação, entregando uma declaração retificadora.

É possível retificar a declaração do Imposto de Renda a qualquer momento. Veja como retificar a declaração do Imposto de Renda 2019.