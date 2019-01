IPVA com desconto para carros com placa final 7 em SP vence nesta quinta

São Paulo – Para quem tem carro com final de placa 7 em São Paulo, quinta-feira (17) é o último dia para pagar o IPVA integral com desconto de 3% ou parcelar o imposto em três vezes. Os contribuintes devem ficar atentos ao calendário de vencimentos do IPVA 2019 para regularizar o imposto.

O IPVA pode ser pago de três formas: à vista com desconto de 3%, em janeiro; à vista sem desconto, em fevereiro; ou em três parcelas, de janeiro a março, de acordo com a data de vencimento da placa.

É possível conferir o valor do imposto a pagar em toda a rede bancária. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências. Para isso é preciso fornecer o número do Renavam do veículo. Também é possível verificar o valor diretamente no site da Secretaria da Fazenda, com o número do Renavam e a placa do veículo.

Para pagar o IPVA, basta se dirigir a uma agência bancária ou a uma casa lotérica com o número do Renavam. Também dá para pagar pelos terminais de autoatendimento, pela internet ou por outros canais oferecidos pelo banco.

Calendário de vencimento do IPVA 2019



Para automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares.