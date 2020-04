Investir em título público agora é loucura, diz maior hedge fund do mundo

Ray Dalio, da Bridgewater Associates, fundador do maior hedge fund do mundo, disse que investidores seriam “loucos” se ficarem com títulos públicos na carteira justo quando bancos centrais imprimem dinheiro para resgatar a economia global.

“Este período, como o período de 1930-45, é um período em que acho que você seria muito louco para ficar com títulos”, disse Dalio na quarta-feira no webcast Bloomberg Invest Talks. “Se você tem um título que não rende juros, ou com juro negativo, e se eles estão produzindo muita moeda e você vai receber isso, por que ficar com esse título?”

Dalio pode não gostar de títulos como investimento, mas disse que acredita que bancos centrais precisam empregar toda a munição monetária possível para compensar o colapso da renda e do consumo resultante da pandemia de coronavírus. Enquanto economistas estão divididos sobre a duração e profundidade da recessão, Dalio vê a questão de maneira diferente: como um “buraco” de US$ 20 trilhões que precisa ser preenchido.

O ouro, juntamente com algumas ações e títulos corporativos de empresas com fortes balanços, são ativos que devem se valorizar no ambiente atual, disse.

O carro-chefe de Dalio, o hedge fund Pure Alpha II, encerrou o primeiro trimestre com perda de cerca de 20%, depois de ter sido pego no lado errado da onda vendedora iniciada no fim de fevereiro como resultado da rápida propagação do coronavírus.

Dalio, que no início deste ano recomendou aos investidores que não perdessem a oportunidade de se beneficiar da alta dos mercados, escreveu em meados de março que a pandemia atingiu a empresa no “pior momento possível”, porque as carteiras da Bridgewater estavam posicionadas para se beneficiar de uma valorização dos mercados. A Bridgewater administra o maior hedge fund do mundo.