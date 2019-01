Investir em fundo de corretora gera doação para instituição carente

São Paulo – A corretora Ativa Investimentos criou uma ação em que os clientes investem em um fundo, o dinheiro rende normalmente e a instituição doa metade do seu lucro para uma instituição carente. Para participar, é preciso abrir uma conta no site O Fundo para Todos e investir a partir de mil reais no fundo multimercado AZ Quest Azimut, que paga 105% do CDI.

O rendimento é acima da taxa básica de juro, a Selic, atualmente em 6,5% ao ano. Esse fundo multimercado investe em títulos de renda fixa e de crédito privado com boas notas de crédito. Isso significa que ele oferece baixo risco em relação a outros fundos multimercados e que até investidores conservadores podem investir nessa aplicação como opção de diversificação.

Porém, o valor doado é baixo. Para investir nesse fundo, o investidor paga uma taxa de administração de 1% ao ano. Dois terços dessa taxa vai para a gestora do fundo e um terço dessa taxa é o lucro da corretora Ativa. Metade desse lucro é doada para a instituição carente. Assim, por exemplo, se o investidor aplicar 10 mil reais durante um ano, ele doa apenas 16 reais para a instituição.

Por enquanto, o dinheiro vai somente para a instituição Amigos do Bem, que há 25 anos ajuda o sertão do Nordeste com projetos de educação, trabalho, acesso à saúde, água e moradia. “Fomos bem criteriosos para escolher a ONG parceira. A ideia é aumentar as instituições parceiras daqui para a frente”, diz Rebeca Nevares, sócia e gerente comercial da Ativa Investimentos.

Também está nos planos da corretora que a ação se estenda para outros produtos financeiros, como CDBs. A campanha é fruto de uma parceria com a agência Ogilvy Brasil.