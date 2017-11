Investimentos têm valor mínimo reduzido na Black Friday

São Paulo – Além de descontos em taxas bancárias e juros cobrados em empréstimos, a Black Friday, evento que concentra promoções no varejo e no setor de serviços e que será realizada nesta sexta-feira (24), também oferece vantagens para investidores.

Corretoras dos bancos Santander, Caixa, Inter e Sofisa, e também independentes, como a Rico e a Órama, diminuíram os valores de investimentos mínimos de aplicações financeiras de títulos como CDBs, LCIs e LCAs, e também de fundos de investimento.

As instituições financeiras oferecem ainda descontos em taxas de carregamento cobradas em fundos de previdência e aumentaram a rentabilidade de títulos emitidos pelos bancos ou por terceiros.

Algumas promoções terminam no dia 24, outras vão até a segunda-feira (27) ou até o dia 30.

Veja abaixo as promoções oferecidas por cada corretora:

Santander

O banco irá aumentar, até a segunda-feira, dia 27, a rentabilidade de sua LCI (Letra de Crédito Imobiliário), que passará de 74% do CDI para 89,5%. É necessário aplicar, no mínimo, 30 mil reais para ter acesso ao investimento.

Outro produto que vai oferecer mais rentabilidade é o CDB progressivo do banco, passando de 95% para 100% do CDI. O aporte inicial exigido no investimento cai de 10 mil reais para 5 mil reais.

O valor inicial necessário para investir no fundo Yield Premium DI diminuiu de 100 mil reais para 1 mil reais. A taxa de administração cobrada no fundo é de 0,6%.

Fundos de previdência do banco serão isentos de taxa de carregamento de entrada e terão 30% de desconto no valor inicial, que era de 15 mil reais. A taxa de carregamento de entrada para aplicações até 100 mil reais era de 1% sobre o valor investido. Já para aportes acima de 100 mil, 0,5% sobre o valor investido.

Banco Inter

O banco diminuiu o valor mínimo para aplicações em LCI e LCA em 50%, para 500 reais.

A instituição financeira também passa a oferecer, apenas durante o período da Black Friday, uma LCA com prazo de 90 dias que pagará uma rentabilidade de 94% do CDI.

No período, os correntistas do banco também podem fazer aplicações em LCI com rentabilidade de até 100%. Antes, a rentabilidade do investimento chegava a 96% do CDI.

O aporte inicial no Fundo Primus Multimercado caiu de 1 mil reais para 100 reais. A taxa de administração cobrada no fundo é de 0,8% e a taxa de performance é de 20%.

Caixa

A Caixa reduziu o valor da aplicação inicial de sete fundos de investimento. Há opções de 50 reais até 5 mil reais, para todos os perfis de investidores.

O FIC Executivo Renda Fixa Longo Prazo, voltado para clientes com perfil conservador, terá aplicação inicial de 2 mil reais. Fora da Black Friday, o fundo tem aplicação inicial de 20 mil reais.

A oferta vale até a segunda-feira, dia 27.

Rico

A Rico Investimentos adere, pelo quarto ano consecutivo, à Black Friday com cinco ofertas, que valem até a segunda-feira, dia 27.

A corretora oferece, nesta semana, um CDB do Banco Agiplan que paga 123% do CDI. Antes, a rentabilidade oferecida pelo título era de 119% do CDI. O valor mínimo para investir no título, que vence em dois anos e meio, é 3 mil reais.

O valor mínimo para investir em alguns Fundos de Investimentos em Cotas (FIC) foi reduzido para 1 mil reais. No fundo XP MM FIC FIM, por exemplo, o valor inicial exigido era 275 mil reais.

A Letra de Crédito LC Pernambucanas passará a render 122% do CDI, com investimento mínimo de 1 mil reais pelo prazo de três anos. Antes, a rentabilidade oferecida era de 117% do CDI.

Ao longo da semana, os investidores que aderirem ao Alkanza, robô consultor da corretora, serão isentos da cobrança da taxa de administração de 0,5% durante o primeiro ano de uso. O desconto também será válido para clientes que fizerem um novo plano utilizando o robô.

A corretora realizará também a Cyber Monday, no dia 27. Nesse dia, todo cliente que fizer TED para transferir dinheiro para a conta da Rico, e esse TED for de no mínimo mil reais, a Rico irá reembolsar o valor gasto na transferência. Isso será válido somente para a primeira transferência do dia.

Sofisa

Até dia 24, na plataforma de investimentos do banco Sofisa, o Sofisa Direto, todos os CDBs Pós com liquidez no vencimento (não vale para liquidez diária) estarão com rendimento 3 pontos percentuais superior ao padrão, ou seja, um CDB Pós 1 ano de 108% do CDI passará a render 111% do CDI.

Órama

A Órama oferece, até o final do mês, fundos de investimento, previdência e títulos de renda fixa com aplicações mínimas reduzidas.

No período, 19 fundos, entre próprios e de terceiros, terão aplicação mínima de 100 reais. No restante do ano, em condições normais, este valor varia entre 1 mil reais a 20 mil reais. Um exemplo é o ARX Income, cujo valor inicial para investir exigido passou de 20 mil reais para 100 reais.

Para quem quiser investir em previdência privada, a plataforma montou, apenas durante o período da Black Friday, duas carteiras em parceria com a Icatu, com três fundos em cada uma. A contribuição mensal contará com aplicação mínima de 200 reais, e aporte único de 2 mil reais. Os produtos das carteiras são geridos por casas como Verde, Leblon, ARX, Icatu, JP Morgan e Adam Capital.

Clientes também poderão fazer contribuições mensais a partir de 100 reais no ARX Income Prev FIM e no Zurich Angá Prev, e aporte único de 1 mil reais. No fundo da ARX, o aporte único era a partir de 10 mil reais, a contribuição mensal era de 500 reais.

O que considerar

Antes de aproveitar as oportunidades, é necessário fazer algumas considerações. Uma oferta não deve dispensar a comparação de rentabilidade oferecida por outras corretoras.

Com relação a CDBs, levantamento feito pela Yubb em outubro mostrava que os mais rentáveis ofereciam, pelo menos, 108% da taxa CDI, usada como referência no mercado. Mas, por outro lado, o investimento mínimo exigido partia de 10 mil reais. Na Black Friday, caso o título ofereça uma rentabilidade semelhante e o valor mínimo para investir seja bem menor, pode valer a pena aplicar o dinheiro. A mesma lógica vale para outros títulos, como LCI e LCA.

Já quando se trata de fundos de investimento, outro levantamento feito pela Economatica em outubro também mostrava que, em um cenário de queda dos juros, a taxa de administração pesa mais na rentabilidade do investimento. Ou seja, é preciso não apenas ter mais facilidade para acessar o investimento, mas analisar se a taxa não está prejudicando a rentabilidade do investimento e fazendo com que ele seja pior do que a poupança.

Após as sucessivas quedas de juros promovidas pelo BC, em dois anos o rendimento da poupança já é bem similar à rentabilidade de um CDB que paga 90% do CDI ou um fundo de renda fixa com taxa de 1% ao ano. Portanto, no caso de investimentos conservadores, as taxas e rentabilidades oferecidas devem ser, mais do que nunca, um diferencial. E as taxas cobradas, em geral, não foram modificadas nesta Black Friday.