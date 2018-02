INSS vai conceder salário-maternidade de forma automática

São Paulo — O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai conceder o salário-maternidade de forma automática, acabando com a necessidade de as trabalhadoras irem até um posto da instituição para requerer o benefício.

Através da integração entre a base de dados do INSS com a dos cartórios, o órgão vai conseguir reconhecer, em até 48 horas, quando as crianças forem registradas e se suas mães são seguradas e têm direito ao benefício.

As trabalhadoras poderão entrar em contato com o INSS pelo site da instituição ou pelo telefone 135 para verificar se o benefício foi processado automaticamente —caso não tenha sido, a mãe deverá ir pessoalmente até uma agência do INSS.

Quem não estiver com os dados cadastrais corretos no INSS corre o risco de não ter o benefício concedido de forma automática, segundo o órgão. Por isso é importante que as trabalhadoras atualizem suas informações pessoais no site da instituição.