INSS prorrogará de forma automática o pagamento de auxílio-doença

Os pedidos de prorrogação de auxílio-doença serão feitos automaticamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), enquanto as agências do INSS permanecerem fechadas, em função do novo coronavírus.

Os pedidos de prorrogação serão efetivados de forma automática a partir da solicitação por 30 dias ou até que a perícia médica presencial retorne, desde que limitado a seis pedidos.

Para resguardar o direito do segurado, o INSS também prorrogará automaticamente aqueles auxílios que foram concedidos por decisão judicial ou ainda via recurso médico.

A nova medida será válida para pedidos agendados a partir do dia 12 de março e que não puderam ser analisados presencialmente, por causa da pandemia de coronavírus.

O que é auxílio-doença

É um benefício pago ao trabalhador pelo INSS desde que comprove, em perícia médica, estar temporariamente incapaz para o trabalho em decorrência de doença ou acidente.