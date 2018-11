INSS paga segunda parcela do 13º salário de aposentados a partir de hoje

São Paulo – A partir desta segunda-feira (26), aposentados e pensionistas recebem a segunda parcela do 13º salário. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) fará o depósito até dia 7 de dezembro, na folha de pagamento mensal.

Os primeiros a receberem o pagamento serão os que recebem até um salário mínimo (até R$ 954) e possuem cartão com final 1, sem considerar o dígito. Quem ganha acima de um salário mínimo começa a receber a partir do dia 3 de dezembro. Veja o calendário do INSS:

Para quem ganha até um salário mínimo (até R$ 954):

Final do cartão Data do pagamento 1 26/11/18 2 27/11/18 3 28/11/18 4 29/11/18 5 30/11/18 6 03/12/18 7 04/12/18 8 05/12/18 9 06/12/18 0 07/12/18

Para quem ganha mais de um salário mínimo (acima de R$ 954):

Finais Data do pagamento 1 e 6 03/12/18 2 e 7 04/12/18 3 e 8 05/12/18 4 e 9 06/12/18 5 e 0 07/12/18

Quem tem direito

Por lei, tem direito ao 13º salário quem recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade durante o ano. No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor é proporcional ao período recebido.

A primeira parcela do 13º salário, correspondente à metade do valor do benefício, foi antecipada em agosto deste ano. Nesta segunda parcela, correspondente à outra metade, é descontado Imposto de Renda.

Em todo o país, 30,1 milhões de pessoas receberão a segunda parcela do 13º, totalizando 21,4 bilhões de reais.

Assalariados

Para os trabalhadores assalariados, a primeira parcela deve ser depositada até 30 de novembro, conforme determina a lei, e a segunda, até o dia 20 de dezembro.