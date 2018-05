INSS paga revisão de benefícios a partir desta quarta

São Paulo – Nesta quarta-feira (2), o INSS começa a pagar o sexto lote da revisão de benefícios para quem recebe pensão por morte, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre outras rendas. A diferença será paga devido a uma mudança no cálculo do benefício.

O sexto lote vai pagar cerca de 30 mil brasileiros que tinham benefícios ativos e idade de até 45 anos em 31 de abril de 2012, data em que foi feito o acordo da revisão de benefícios. Serão pagos valores a partir de 15 mil reais.

O valor será pago aos beneficiários de acordo com o número final do registro do benefício, conforme o calendário a seguir:

Número final do documento Dia do pagamento 1 e 6 2 de maio 2 e 7 3 de maio 3 e 8 4 de maio 4 e 9 5 de maio 5 e 0 8 de maio

O pagamento será feito automaticamente e não é necessário procurar uma agência do INSS. Os beneficiários podem consultar se têm revisão de benefícios a receber no site do INSS ou pelo telefone 135, de segunda à sábado, das 7h às 22h. O valor do pagamento não será informado pela internet ou pelo telefone.

No total, o INSS vai pagar aproximadamente 660 milhões de reais. O pagamento total dos valores atrasados será feito até 2022, conforme um cronograma estabelecido pelo INSS.