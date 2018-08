INSS: Aposentados começam a receber primeira parcela do 13º hoje

São Paulo — O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar nesta segunda-feira (27) a primeira parcela do 13º salário de pensionistas e aposentados. O pagamento termina no dia 10 de setembro, respeitando um calendário que tem como base o número final do benefício, sem o dígito. Ao todo, serão pagos 34.730.284 abonos, no valor de 63,3 bilhões de reais.

O decreto que autoriza a antecipação do 13º a aposentados foi assinado pelo presidente Michel Temer em 16 de julho e publicado no dia seguinte. A antecipação do benefício tem sido aprovada pelo governo todos os anos desde 2006.

O valor da antecipação é de até 50% do 13º e a cobrança do Imposto de Renda será feita somente no pagamento da segunda parcela, que vai acontecer em novembro.

Tem direito ao benefício quem recebeu durante este ano aposentadoria; pensão por morte; auxílio-doença; auxílio-acidente; auxílio-reclusão; ou salário-maternidade.

O pagamento do 13º para quem recebeu auxílio-doença e salário-maternidade será proporcional ao período em que a pessoa obteve o benefício. Não tem direito ao 13º quem recebeu benefícios assistenciais (LOAS) durante o ano.

Confira o calendário do INSS

A data do pagamento é feita com base no número final do benefício, sem considerar o dígito.

Para quem ganha até um salário mínimo (até R$ 954):

Final Data do pagamento 1 27/08/18 2 28/08/18 3 29/08/18 4 30/08/18 5 31/08/18 6 03/09/18 7 04/09/18 8 05/09/18 9 06/09/18 0 10/09/18

Para quem ganha mais de um salário mínimo (acima de R$ 954):