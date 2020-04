Inadimplente poderá pedir pausa do financiamento da casa na Caixa

A partir de segunda-feira (13) mutuários que estão com o pagamento das prestações do imóvel em atraso poderão usufruir da pausa nas parcelas do financiamento por 90 dias. É o que anunciou a Caixa nesta quinta-feira (9). A medida visa auxiliar clientes que tenham perda de renda ou ficaram desempregados na crise provocada pelo novo coronavírus.

O banco permitirá que quem tenha até duas parcelas em atraso opte pela pausa de forma automática. Já na renegociação de contratos com clientes em atraso entre 61 e 180 dias a análise será caso a caso. Nesses casos o banco poderá permitir a pausa total ou parcial das prestações.

Além disso, clientes com parcela em dia e com até duas parcelas em atraso poderão optar pelo pagamento parcial da prestação do financiamento, por 90 dias. É uma forma de pagar menos juros no futuro. Essa suspensão parcial não poderá ser feita pelo app: deverá ser feita pela central telefônica do banco.]

Também a partir de segunda-feira clientes que utilizam a conta do FGTS para pagamento de parte da prestação poderão pausar a parcela não coberta pelo FGTS por 90 dias.

Quem quiser comprar um imóvel novo agora também poderá ter carência de seis meses para começar a pagar o financiamento.

Aos clientes que constroem com financiamento da Caixa (construção individual) será permitida a liberação antecipada de até duas parcelas, sem a vistoria.

Com o objetivo de minimizar os riscos de contaminação e exposição dos clientes e empregados à COVID-19, a Caixa ampliou o prazo de vencimento de laudos e avaliações.

O banco recomenda a utilização dos canais digitais, como Internet Banking e App Habitação Caixa, além dos telefones 3004-1105 e 0800 726 0505, opção 7, ou através do número 0800 726 8068 para renegociação do contrato.