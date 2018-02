Inadimplência do consumidor sobe 1,6% em janeiro ante dezembro

Thaís Barcellos, do Estadão Conteúdo

Por Thaís Barcellos, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A inadimplência do consumidor medida pela Boa Vista SCPC subiu 1,6% em janeiro ante dezembro já descontados os efeitos sazonais, segundo os dados nacionais da instituição.

Na comparação com janeiro de 2017, houve redução de 6,2% e, no acumulado em 12 meses, a queda foi de 3,8%.

No confronto mensal, por região, o maior avanço foi verificado no Sul do País, de 5,5%. Norte e Centro-Oeste registraram a mesma alta, de 3,9%.

No Nordeste, o aumento da inadimplência foi de 2,2%. Já o Sudeste foi a única região que mostrou retração no período, de 0,2%.

A Boa Vista SCPC espera que o estoque de inadimplência permaneça em ritmo estável em 2018, com a perspectiva de crescimento da economia e renda, juros menores e inflação controlada induzindo uma retomada sustentável da demanda por crédito.