Imóveis têm descontos de até 30% na Black Friday

São Paulo – Administradoras e construtoras vendem imóveis com descontos de até 30% na Black Friday 2018, que acontece nesta sexta-feira (23). Portais imobiliários também fazem ofertas para quem quer anunciar seu imóvel para venda ou aluguel.

Quem quiser comprar um imóvel na Black Friday precisa fazer o dever de casa e pesquisar preços de imóveis semelhantes na mesma região, para saber se o desconto é real. Também é essencial evitar a tentação de comprar um imóvel além da sua capacidade de pagamento, só porque está mais barato.

Assim como nos feirões, a compra de um imóvel na Black Friday não deve ser feita por impulso, já que o valor é muito alto e pode desequilibrar o orçamento. Mas, se já existia a intenção de comprar um imóvel, as promoções podem ser muito bem-vindas. A seguir, confira algumas ofertas.

Lello

A imobiliária e administradora Lello vende mil imóveis residenciais e comerciais com até 30% de desconto, até 30 de novembro. Os imóveis estão em São Paulo, no ABC paulista e em Boracéia, no litoral Norte.

O desconto médio é de 13%. Um exemplo é um apartamento de 127 metros quadrados, dois dormitórios e uma vaga, no bairro Paraíso, em São Paulo, à venda de R$ 1 milhão por R$ 850 mil.

As ofertas estão disponíveis até no site da Lello, identificadas com o selo promocional da Black Friday. Os consumidores têm apoio jurídico e ajuda para financiar o imóvel.

Danpris

A construtora Danpris vai oferecer a documentação de graça para quem der entrada em qualquer apartamento na sexta-feira (23). A construtora vende imóveis em São Paulo entre R$ 200 mil e R$ 800 mil e é especializada em empreendimentos do setor Minha Casa Minha Vida.

A documentação pode custar entre R$ 6 mil e R$ 20 mil. Para um imóvel de R$ 200 mil enquadrado no Minha Casa Minha Vida, a documentação custa cerca de R$ 8 mil, mas com custo zero na Black Friday.

Tenda

A construtora Tenda vende 150 apartamentos de 40 metros quadrados com 11% de desconto, em média, até sexta-feira (23). Os imóveis estão em sete estados: São Paulo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia.

Um apartamento de 40 metros quadrados em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, custava R$ 122 mil e está à venda por R$ 109 mil na Black Friday.

Zap e Viva Real

Os portais imobiliários do Grupo Zap fazem promoções até dia 30 de novembro, para quem deseja anunciar a venda a ou o aluguel do seu imóvel.

Os descontos são de 10% para plano bimestral, 20% para trimestral, 30% para semestral e 40% para quem quer anunciar sem prazo definido. O plano sem prazo definido, por exemplo, sai de R$ 990,90 por R$ 594,54.

Para ter os valores especiais, o usuário precisa acessar a área de anúncios dos portais, cadastrar o imóvel e selecionar o plano desejado.

Tome estes cuidados

A seguir, a Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação dá algumas dicas para quem quer comprar imóvel na Black Friday:

– Defina previamente quanto deseja gastar no imóvel, contando os recursos próprios e o financiamento. Tome muito cuidado para não ultrapassar o montante inicialmente estabelecido.

– Caso vá financiar, deixar pré aprovado o crédito na instituição financeira. Há muitos problemas com as pessoas que fecham o negócio contando com o financiamento bancário, mas não conseguem sua aprovação.

– Conheça bem a localidade onde está situado o imóvel. Procure informações sobre serviços bancários, supermercados, ônibus, escolas etc. Atualmente, saber como é o transito na região também é fundamental.

– Em caso de imóvel em construção, pergunte se foi feita a incorporação imobiliária e peça cópia da certidão de matrícula. Desconfie de empresas que se neguem a entregar o documento.

– Certifique-se de que tudo o que foi prometido pelo corretor consta no seu contrato.

– Guarde panfletos e propagandas do empreendimento.

– Pesquise previamente a construtora escolhida. Ver reclamações de clientes na internet e conhecer outros empreendimentos da mesma empresa é fundamental.