Imóveis no Brasil ficaram mais baratos em 2017

São Paulo – A queda de preços dos imóveis no Brasil parece ter chegado ao fim. Após registrar uma leve alta em novembro, em dezembro os preços ficaram estáveis, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o valor de venda de imóveis residenciais em 20 cidades.

Mas os dois últimos meses do ano não foram suficientes para impedir que os preços registrem queda em 2017. No acumulado do ano passado, a queda nominal dos preços de apartamentos no país foi de 0,53%, em média. Ao considerar a inflação esperada para o ano, de 2,78%, o índice registrou queda real de 3,23%.

A queda real é registrada quando o valor de um determinado bem tem uma alta inferior ao aumento generalizado dos preços, medido por índices inflacionários, como o IPCA. Vale destacar que a variação real não é obtida com uma simples subtração. Para realizar o cálculo, é preciso dividir a oscilação dos preços pela variação da inflação.

Mas a baixa dos preços no mercado imobiliário não aconteceu em todas as regiões. No ano passado, apenas 13 das vinte cidades monitoradas pelo índice apresentaram queda nos preços, sem considerar a inflação. Belo Horizonte e Florianópolis foram as duas únicas cidades que tiveram aumento de preço acima da inflação.

A seguir, confira a variação do preço no mês e no ano e o valor médio do metro quadrado nas 20 cidades pesquisadas pelo Índice FipeZap: