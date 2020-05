Imobiliária e PicPay oferecem parcelamento do aluguel em até 12 vezes

A rede de imobiliárias de São Paulo Lello fechou uma parceria com o PicPay, app de pagamento móvel, que permite a inquilinos parcelarem o valor do aluguel de maio e junho, via app.

Os inquilinos poderão optar por pagar à vista ou, no caso de parcelamento, escolher o número de meses, chegando a 12. O PicPay está disponível para download tanto na App Store quanto no Google Play.

Os locatários que aderirem ao aplicativo como opção de pagamento do aluguel irão receber dinheiro de volta na conta (cashback), diretamente pelo PicPay, que poderá ser usado em outras compras e pagamentos pela plataforma. O crédito será correspondente a 10% do valor do aluguel, limitado a R$ 100.

Apesar de a imobiliária destacar que parte do valor gasto com juros é compensado pelo cashback, para parcelar boletos com cartão de crédito é cobrada uma taxa de 2,99% sobre o valor.

Sem cartão de crédito o custo do parcelamento sobe, pois também é cobrada uma taxa de 3,49% sobre cada parcela.

Em ambos os casos, é possível optar pelo pagamento misto. Ou seja, pagar parte do valor com o saldo que tem na carteira do app e parte com o cartão de crédito. As taxas vão incidir apenas sobre o valor pago com cartão de crédito ou outra forma de pagamento. Não incidem, portanto, sobre o saldo da carteira digital.

Vale calcular o custo total da alternativa de pagamento e verificar se não vale mais a pena adquirir um crédito consignado ou crédito pessoal no banco. O app mostra o valor final das parcelas com eventuais taxas inclusas.

A imobiliária diz que a parceria foi a forma encontrada para oferecer mais uma alternativa de pagamento do aluguel a clientes em um momento econômico delicado, afetado pela pandemia de coronavírus.

EXAME Research — 30 dias grátis da melhor análise de investimentos

A Lello Imóveis enviou a todos os inquilinos de sua carteira uma comunicação em que explica o passo a passo para baixar o aplicativo, se cadastrar e efetuar o pagamento do aluguel.

A Lello tem 22 lojas na capital, ABC, interior e litoral e um cadastro de aproximadamente 20 mil imóveis, residenciais e comerciais, para venda ou locação.