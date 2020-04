iFood passa a aceitar vales refeição para pagamentos online no app

Os usuários do iFood poderão agora cadastrar seus cartões de vale refeição e alimentação para pagamentos online no app. A medida já é válida para as bandeiras Alelo, Sodexo e VR.

Atualmente, cerca de 8 milhões de pessoas em todo o país recebem vouchers refeição. Em meio à pandemia causada pelo covid-19, na qual muitos profissionais estão trabalhando remotamente de suas casas, a integração dos benefícios com a plataforma do iFood permitirá a utilização desses créditos, até então paralisados devido ao fechamento dos salões dos restaurantes .

A iniciativa compõe ainda o pacote de medidas adotadas pelo iFood para proteger seus clientes, entregadores e restaurantes parceiros, já que é por meio do pagamento online que os usuários do app podem optar por receber seus pedidos sem contato físico.

Nessa modalidade, os consumidores indicam onde o entregador deve deixar o pedido: no portão da casa/ prédio ou na portaria do prédio/ condomínio; se precisar combinar algum detalhe, ele pode entrar em contato direto com o entregador ou restaurante pelo chat do app.

A integração está disponível em toda a cidade de São Paulo para estabelecimentos que aceitam os vales. A expectativa é que nas próximas semanas a funcionalidade seja oferecida também às demais cidades do país.

Para cadastrar o vale refeição e/ou alimentação no app do iFood, basta que os usuários acessem a aba Perfil, cliquem em Pagamento, selecionem a opção Vale Refeição, e incluam os dados de seu cartão.