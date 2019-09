Hyundai Tucson ou Honda CR-V? Veja qual carro desvaloriza menos 

São Paulo – O Hyundai Tucson desvaloriza mais do que o Honda CR-V. Em média, o Tucson desvaloriza 7,3% ao ano, enquanto o SUV da Honda, perde 3% no mesmo período. É o que aponta um levantamento realizado pela KBB Brasil.

O conceito de desvalorização leva em consideração o preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

Ao analisar as versões do Hyundai Tucson, o Crossover quatro portas Limites 1.6 turbo 4×2 com embreagem automatizada, apresenta a maior desvalorização, de mais de 11% em um ano. Já o Crossover quatro portas TOP 1.6 turbo 4×2 com embreagem automatizada é que menos desvaloriza entre as versões do Tucson, 5,65%. Veja tabela abaixo: