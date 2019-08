Honda Civic ou Toyota Corolla? Veja qual carro desvaloriza menos

São Paulo – O Toyota Corolla desvaloriza, em média, mais do que o Honda Civic. Enquanto o Civic perde, em média, 5,1% do valor ao ano, o Corolla perde 7,5% no mesmo período. Contudo, ambos ficam abaixo da média do mercado, que é de 8%, de acordo com pesquisa da KBB Brasil.

Os modelos foram escolhidos porque competem diretamente na categoria sedã, já que são vendidos pela mesma faixa de preço.

No estudo, foi aplicado o conceito de desvalorização, que leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

No levantamento, o Civic apresenta versões com menor desvalorização do que as versões do Corolla.

Entre as cinco primeiras posições do ranking que menos desvalorizam, três são ocupadas por modelos do Civic. O Sedan 4P EX 2.0 16V CVT Flex Automático, Sedan 4P SPORT 2.0 16V FLEX Mecânico e Sedan 4P TOURING 1.5 TB CVT Automático depreciaram, respectivamente, 4,40%, 4,79% e 5,14%.

Já as versões que menos desvalorizam do Corolla são o Sedan 4P GLi 1.8 16V CVT FLEX Automático e o Sedan 4P XRS 2.0 16V CVT FLEX Automático, que registram uma taxa de depreciação de 4,47% e 4,86% após o primeiro ano de uso, respectivamente.

Já quando se leva em conta as últimas quatro posições do ranking, que apresentam maior desvalorização, as versões do Corolla dominam.

Com 7,59%, a versão automática do Altis 2.0 16V CVT Flex ocupa o 8º lugar. Na 9ª e 10ª posição, os modelos Corolla GLi e GLi Upper marcam presença com índices de 7,63% e 8,36%, respectivamente. Já o Corolla XEi 2.0 16V CVT Flex automático se destaca como o carro que mais perdeu valor no período analisado, desvalorizando em 9,02%.

Confira abaixo a relação das versões do Honda Civic e Toyota Corolla que menos desvalorizam: