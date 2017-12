Hoje é o último dia para apostar na Mega da Virada

Recife – Se você esqueceu de fazer sua fé na Mega da Virada, fique calmo: ainda há tempo. As apostas vão até às 14h deste domingo. O sorteio corre hoje e será realizado a partir das 20h, com transmissão ao vivo dos principais canais da TV aberta.

Segundo as estimativas da Caixa, quem acertar, sozinho, as seis dezenas do sorteio poderá ganhar uma bolada de cerca de 280 milhões de reais, o maior prêmio da história a ser pago pela loteria brasileira.

A aposta mínima custa 3,50 reais e pode ser feita tanto nos volantes específicos da Mega da Virada quanto nos volantes comuns da Mega-sena. De acordo com a Caixa, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maior a probabilidade de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Caso somente um apostador leve o prêmio, ainda segundo a Caixa, o novo milionário poderá se aposentar com uma fortuna equivalente a 1,2 milhão de reais, apenas investindo na poupança.

Além disso, o rendimento mensal é suficiente para comprar um apartamento de luxo ou uma frota com 40 carros populares.