HB20, Onix e Etios x populares; quem tem mais itens de série

Modelo: Attractive 2014 Evo, motor 1.0

Itens Em série Direção hidráulica X Ar condicionado Travas elétricas Vidros elétricos Airbag duplo frontal X

Alertas de limite de velocidade e manutenção programada; banco traseiro rebatível; bancos com assento anti-submarining; porta-objetos e porta-revista; luz de freio; cintos de segurança dianteiros com regulagem; comando interno de abertura do porta-malas e da tampa de combustível; computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso); desembaçador do vidro traseiro; drive by wire (controle eletrônico da aceleração); espelho no para-sol; follow me home (faróis se mantêm acesos por cinco minutos, após desligamento do carro); indicador gradual de temperatura da água; limpador traseiro com acionamento automático na ré; volante EAS - Energy Absorbing System; My Car Fiat (personaliza várias funções do carro); tomada de 12V; ventilador de 3 velocidades.