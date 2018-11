Guiabolso vai avisar se você está pagando tarifa por serviço que não usa

São Paulo – Você tem usado todos os serviços que a sua cesta de tarifas bancárias oferece? A maioria dos brasileiros não. Segundo uma pesquisa do aplicativo Guiabolso, 99,35% das pessoas economizariam se trocassem suas atuais cestas bancárias pelo pacote essencial – que, por lei, deve ser gratuito – e pagasse por serviços adicionais de forma avulsa.

“Os consumidores não têm usado tudo o que o seu pacote de tarifas oferece. Mesmo se utilizasse o serviço essencial e tivesse de pagar individualmente pelas transferências TED e DOC, saques a mais e emissão de cheque, seria mais barato sair da cesta atual”, diz o CEO do Guiabolso, Thiago Alvarez.

Para alertar usuários, o Guiabolso lançou uma campanha a partir desta segunda-feira (5) que avisará todos os usuários do app sobre o quanto economizariam caso reduzissem o pacote de tarifas. Os avisos aparecem na aba “Guia”, que fica dentro do próprio app.

O sistema de inteligência artificial consegue filtrar os usuários que estão pagando muito pela cesta de tarifas. “A ideia é ser um gatilho pra que a pessoa aja de forma rápida. Pra encurtar o processo, vamos colocar um botão no próprio alerta do app para o usuário ligar no banco dele e negociar a taxa”, explica o CEO do app. A campanha do app com os avisos se encerra no dia 29.

Maioria não sabe quanto gasta

Na segunda parte da pesquisa do app, foi selecionado um grupo pra verificar a percepção sobre o valor cobrado pela cesta de tarifas. Do total, 43% afirmou não saber quanto paga pelo serviço. Contudo, isso não significa que o restante (quem afirma saber do custo) realmente tem conhecimento sobre o gasto.

Quando confrontado o valor que a pessoa afirma pagar e quanto de fato ela paga (gasto verificado na conta bancária, que é sincronizada no Guiabolso), 37% dos consumidores erraram a quantia. “Não costumamos nos atentar à tarifa da cesta porque ela parece pequena. Mas por que pagar por algo que você não tem utilizado?”, questiona Alvarez.

Metodologia

A pesquisa tomou como base dados de 93.137 usuários do app e concluiu que um cada quatro participantes da pesquisa gasta mais que 40 reais todos os meses com serviços da cesta bancária. Juntas, estas pessoas deixam de economizar 286 milhões de reais em um ano.

Para fazer o cálculo, a pesquisa avaliou o comportamento do consumidor durante um mês. Por exemplo: se o usuário do app fez dois saques e um TED, o cálculo considerava somente o valor desses serviços e o comparava com o que a pessoa paga pela cesta de tarifas. Na pesquisa, foram incluídas as cinco principais cestas dos maiores bancos do país: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander.

Pacote essencial

O Banco Central define que o pacote essencial gratuito inclui: fornecimento de cartão de débito e da sua segunda via; dez folhas de cheques por mês e compensação de cheques; até quatro saques por mês; até dois extratos por mês via terminal de auto-atendimento; realização de duas transferências por mês entre contas na própria instituição; e consultas pela internet.

Por lei, os bancos são obrigados a oferecer o pacote essencial entre as opções de cestas no momento de abertura da conta. Contudo, nem sempre a informação aparece de maneira clara no contrato, segundo o Guiabolso. “É difícil exigir transparência em um sistema que historicamente não age a favor do consumidor. A ideia é empoderar a pessoa e fazer com que ela mude a maneira como se relaciona com esse sistema”, conclui Alvarez.