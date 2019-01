Guiabolso pagará boleto de R$ 1.500 de quem for bem em quiz sobre dinheiro

São Paulo – O aplicativo Guiabolso lançou uma campanha em que vai pagar um boleto de até 1.500 reais dos dez usuários que tirarem as melhores notas em um quiz sobre dinheiro. Entre 5 e 18 de fevereiro, os participantes terão que responder duas perguntas por dia no app.

Para participar, é preciso baixar o aplicativo, inserir os dados da conta bancária e entrar na aba “Guia”. As perguntas serão sobre curiosidades sobre finanças e sobre os próprios gastos dos usuários. As questões terão pesos diferentes, por isso, mesmo quem perder uma pergunta pode recuperar os pontos. Os ganhadores serão anunciados em 20 de fevereiro, pelo aplicativo e por e-mail.

O usuário pode escolher o boleto que será pago, desde que seja de até 1.500 reais. O boleto pago não precisa estar no nome do participante.

O Guiabolso lançou a campanha para incentivar que os usuários usem o aplicativo com frequência no início do ano. É o momento mais difícil para pagar as contas, com zero folga financeira após o Natal e gastos como compra de material escolar e IPVA.

“Depois de 12 meses usando o app, os usuários passam a investir 1.400 reais, em média, e 60% melhoram sua nota de crédito depois de três meses”, diz Thiago Alvarez, fundador do Guiabolso.

Lançado em 2014, o aplicativo de finanças pessoais tem 5 milhões de usuários e recebeu 215 milhões de reais em cinco rodadas de investimentos. O app mapeia os hábitos financeiros das pessoas e dá conselhos sobre o que fazer com seu dinheiro, por meio de inteligência artificial. A plataforma está entre as 100 fintechs mais inovadoras do mundo, segundo um relatório produzido pela KPMGe pela H2 Ventures.

As contas que tiram o sono

A fatura do cartão de crédito é a conta que mais tira o sono para quase metade das pessoas, segundo uma pesquisa do Guiabolso com 2.154 usuários. Em seguida, vem o aluguel ou parcela do financiamento da casa, preocupação para 14% das pessoas.

Em 2018, as pessoas gastaram, em média, 2.661 reais por mês com a fatura do cartão de crédito, 584 reais por mês com água, luz e IPTU e 286 reais por mês com TV, internet e telefone.