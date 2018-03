GuiaBolso e Órama fecham acordo para oferecer investimentos

Ângelo Pavini, da Arena do Pavini

Por Ângelo Pavini, da Arena do Pavini

O aplicativo de finanças pessoais GuiaBolso e a plataforma de investimentos Órama anunciaram uma parceria oferecer investimentos para os usuários da ferramenta de controle de orçamento, que já oferece crédito por meio de outra parceria. Inicialmente, o acordo prevê estudos sobre o comportamento dos clientes do GuiaBolso e como eles se relacionam com o tema de investimentos. Segundo a empresa, a ideia é, primeiro, colher informações sobre as motivações e dificuldades dos usuários na busca por produtos financeiros para investir. Depois, criar ferramentas para auxiliá-los na hora de investir.

Segundo o GuiaBolso muitos de seus usuários ainda investem em alternativas de baixa rentabilidade – como a caderneta de poupança – e têm pouca experiência com plataformas online de investimento. O GuiaBolso identificou que seus usuários investem R$ 40 bilhões no próprio banco onde tem conta. Deste valor, pouco mais de R$ 5 bilhões estão em poupança, mais de R$ 8 bilhões em CDBs e R$ 10 bilhões em previdência, produtos que rendem bem menos quando o investidor é de varejo e aplica pelo próprio banco.

Além disso, a empresa apurou que apenas 18% dos seus 4 milhões de usuários fazem algum tipo de investimento. A ideia do GuiaBolso é ajudar as pessoas que não têm dívidas a começarem a investir ou a investir melhor.

A ideia de parceria com a Órama, que recentemente recebeu investimentos das Organizações Globo, surgiu porque ambas as empresas têm a expertise no mundo digital e focam na educação financeira de seus clientes. A plataforma de investimento oferece 300 fundos, títulos de renda fixa de 50 emissores e mais de 40 planos de previdência privada.