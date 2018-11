Guia da Black Friday 2018: Como encontrar promoções de verdade

São Paulo – Febre no Brasil desde 2010, a Black Friday acontece nesta sexta-feira (23). Um levantamento feito pelo site Zoom mostra que nem sempre os produtos que os consumidores planejam comprar ganham descontos na megaliquidação. Para ajudar a encontrar promoções de verdade, o site EXAME preparou este guia.

Sites comparadores de preços prometem mostrar quais produtos realmente estão mais baratos, como o Zoom, o Precifica e o JáCotei. Nesta sexta, o Zoom terá uma ferramenta que identifica as melhores ofertas com o selo Black Friday, em tempo real. Os preços dos produtos foram monitorados durante todo o mês de novembro e comparados com os praticados anteriormente. O site também mostra o histórico de preços dos produtos.

No site oficial da Black Friday, o consumidor pode interagir com um detetive virtual, para receber indicações de ofertas escolhidas por meio de inteligência artificial de acordo com o seu perfil. No site Black Friday de Verdade, o consumidor pode instalar uma extensão no navegador que, ao pesquisar um produto em uma loja, o serviço mostra preços mais baratos em outras lojas. O Reclame Aqui vai mostrar em tempo real as lojas que oferecem os maiores descontos e as que têm as maiores reclamações de consumidores, em tempo real.

Siga estas dicas

Tente seguir a lista de compras e, antes de comprar um produto por impulso, se pergunte desde quando você deseja aquele item. Se não tiver certeza de que deseja e precisa daquele produto, amadureça sua vontade e não compre no calor do momento.

O Procon de São Paulo montou um esquema especial de plantão para tirar dúvidas e fornecer orientações até às 23h59 desta sexta-feira. Consumidores podem reclamar pelo Facebook e pelo Twitter da instituição, ou pelo telefone 151.

Dê preferência aos sites conhecidos e verifique a reputação de sites não conhecidos. Ao utilizar sites de busca, verifique cuidadosamente o endereço (URL) para garantir que se trata do site que deseja acessar. Fraudadores utilizam “links patrocinados” para ganhar visibilidade nos resultados de buscas. Siga essas e outras dicas para evitar problemas.

Aproveite estas promoções

Se você se planejar, a Black Friday é um ótimo momento para comprar itens de alto valor com desconto, planejar uma viagem barata e até investir seu dinheiro com melhores condições. Também pode ser uma oportunidade para você trocar um empréstimo caro por outro mais barato.

Imóveis têm descontos de até 30% na Black Friday. A compra de um imóvel na Black Friday não deve ser feita por impulso, mas, se já existia a intenção de comprar, as promoções podem ser muito bem-vindas. Carros têm descontos de até R$ 10 mil. Ford e Peugeot, além da plataforma de venda de seminovos Volanty, participam das promoções.

Seguros têm desconto de até 50%. Além de preços mais baixos, seguradoras oferecem pontuação turbinada em programas de fidelidade e carência zero. Corretoras vendem dólar mais barato e agências de viagens, redes de hotéis e resorts dão descontos de até 50%.

Instituições financeiras oferecem juros menores em diversas linhas de crédito e suspendem taxas de anuidade de cartões. Bancos e corretoras também aumentaram a rentabilidade oferecida em alguns investimentos.

Saiba escolher notebooks e celulares

Nem sempre a oferta é tão boa quanto parece, seja pelo preço ou pelas configurações. O processador é, possivelmente, o fator mais importante na escolha de um notebook. A quantidade certa de memória RAM também é essencial para um notebook saudável. Para comprar o celular certo, pesquise o ano de lançamento, a categoria e o tamanho e resolução da tela. Veja essas e outras dicas para escolher notebooks, TVs e celulares para comprar na Black Friday.