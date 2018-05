Greve dos caminhoneiros: veja dicas para economizar combustível

A cidade de São Paulo está um caos. Nas imediações de todo posto de combustível que ainda tem produto para vender, as filas são tão longas que causam trânsito. É o medo da escassez, risco gerado pela greve dos caminhoneiros. De olho nesse panorama, listamos dicas importantes para economizar combustível.

Em primeiro lugar, não se deve encher o tanque até a boca. Quem está, desde quarta-feira, 23, visitando os postos para encher o tanque até o fim está agindo de maneira errada. Isso aumenta o consumo.

– Pare o abastecimento logo que a bomba desligar automaticamente.

– Tentar colocar mais combustível é puro desperdício, já que o excesso pode ir direto para o cânister. Esse filtro de carvão tem a função de eliminar gases provenientes do combustível. Além de jogar dinheiro fora, a prática pode estragar o filtro.

Pneus em dia

Os pneus podem ser um dos principais vilões do alto consumo de combustível. Para que não haja excesso de atrito com o solo, é importante mantê-los sempre calibrados, o que pode ser feito a cada abastecimento, por exemplo (e preferencialmente com os pneus frios).

Se a pressão estiver mais baixa que a recomendada, a área de contato com o piso aumenta, e com isso o atrito fica mais elevado. Direção desalinhada também não é recomendável para economizar combustível, porque o motor terá de fazer mais força para movimentar o veículo.

Práticas de direção para economizar combustível

A maneira como você dirige é essencial para economizar combustível. Não acelere mais que o necessário. Deixe a velocidade subir gradativamente.

Excesso de rotação eleva muito o consumo. E, se o semáforo à frente estiver fechado, diminua a aceleração com antecedência, para não precisar frear muito.

Agindo assim, além de economizar combustível, você também vai poupar freios.

Também é importante não esticar as marchas. Procure trocá-las dentro da faixa de maior torque do motor,mais ou menos em torno de 3.000 rpm.

Fazer mudanças com rotações muito elevadas aumenta muito o consumo.

“Segurar” o carro em subidas, com os pés na embreagem e no acelerador, não só eleva o consumo de combustível como também acelera o desgaste da embreagem. Não faça isso.

E não se esqueça de estar em dia com a manutenção do carro. Verifique as condições de velas, cabos de ignição e filtros de ar.

Se a queima de combustível não estiver sendo bem feita, haverá elevação de consumo.

Tecnologia para economizar combustível

Algumas tecnologias ajudam a reduzir o consumo. Modelos como Kwid, Gol, Uno e Mobi têm, no painel, mostradores que indicam o momento correto de trocar marchas. A função desse recurso é economizar combustível.

Se o seu carro tiver start&stop, não desligue o sistema, mesmo que isso signifique ar-condicionado sem funcionar por muito tempo. O único objetivo desse recurso é economizar combustível.

O start&stop está em alguns modelos mais básicos, como Uno 1.3 e Argo (qualquer versão).

O ar-condicionado aumenta o consumo de combustível. O aquecedor, que tem sido útil nesses dias de frio, não.

Porém, se for usar o aquecedor, não acione o botão do ar-condicionado.

Para quem tem tecnologias como controlador de velocidade adaptativo, esta é uma boa hora de usá-las. O sistema freia e acelera o carro no tempo correto, sem ações bruscas, o que ajuda a economizar combustível.