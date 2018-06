Greve afeta Petrobras e muda ranking das ações mais indicadas para junho

São Paulo – Diante dos desdobramentos da greve dos caminhoneiros que levaram à demissão de Pedro Parente, os papéis preferenciais da Petrobras (PETR4) perderam espaço entre as recomendações de ações feitas por corretoras e bancos para junho.

Após meses no topo das indicações, os papéis preferenciais da estatal caíram para a segunda colocação neste mês, empatados com as ações preferenciais do Itaú Unibanco (ITUB4). Cada um foi citado sete vezes.

Quem tomou a frente do ranking de recomendações em junho foram os papéis ordinários da Vale (VALE3) e da B3 (B3SA3). Cada um recebeu 10 indicações. Na terceira colocação, a produtora de celulose Suzano (SUZB3) completou o pódio.

Em maio, todas as carteiras registraram desempenho negativo, acompanhando a queda de 10,9% do Ibovespa, o principal índice de ações do mercado acionário nacional.

O portfólio com a melhor performance no mês passado foi o da corretora Rico, que teve queda de 3,35%. Já a lista de recomendações com o pior desempenho em maio foi a da Quantitas, com uma baixa de 13,4% no período.

Veja o desempenho das carteiras em maio:

Corretora Desempenho em maio Desempenho em 2018 Rico -3,35% -3,17% Terra -5,13% 17,20% Spinelli -5,23% 6,16% Nova Futura -5,69% 16,95% Genial -6,85% 3,15% Planner -7,37% 1,39% Coinvalores -8,00% 3,10% Elite -9,33% 9,96% BB Investimentos -9,45% -3,20% Magliano -9,51% -13,50% Walpires -9,52% 8,49% XP Investimentos -11,30% 6,90% Ativa -12,40% -0,10% Guide -12,70% 2,93% Bradesco -12,80% 7,50% Quantitas -13,38% -6,37%

As mais recomendadas

Para a recomendação da B3, os analistas da Bradesco Corretora disseram que, apesar da atividade aquecida no mercado de capitais, as ações da operadora da Bolsa têm mostrado desempenho inferior ao do Ibovespa desde seus resultados do primeiro trimestre deste ano. Isso, segundo eles, resulta de uma combinação de ruídos envolvendo os negócios da B3 e uma deterioração pontual do sentimento do mercado.

“Acreditamos que a questão da concorrência deva ser mais ruído do que uma ameaça real, enquanto os volumes de negociação devem continuar

fortes, especialmente considerando o potencial de crescimento da volatilidade antes das eleições. Esperamos que as principais linhas de negócio permaneçam sólidas nos próximos trimestres, registrando um crescimento robusto devido à atividade mais intensa no mercado de capitais, devido às taxas de juros mais baixas”, afirmaram os analistas em relatório.

Sobre a Vale, a Guide ressalta que a companhia é considerada uma das maiores do mundo no setor e possui foco em cinco negócios principais, como minério de ferro, níquel, cobre, carvão e fertilizantes.

Em linhas gerais, a visão favorável para a Vale, segundo a Guide, se baseia na consistência na entrega de resultados nos últimos trimestres e na elevada qualidade do minério de ferro produzido por ela, o que propicia à empresa capturar margens e rentabilidade elevadas em suas operações.

A equipe de análise da corretora destacou ainda que acredita que o preço do minério de ferro não irá recuar drasticamente dos preços atuais de 60 dólares por tonelada, ou seja, a empresa deve continuar sendo uma forte geradora de caixa. “Esperamos ainda um cenário positivo para os fundamentos da empresa no médio/longo-prazo”, disse a Guide em relatório.

Veja as ações mais recomendadas para junho:

Ações Recomendações B3 (B3SA3) 10 Vale (VALE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 7 Petrobras (PETR4) 7 Suzano (SUZB3) 6 Itaúsa (ITSA4) 5 Pão de Açúcar (PCAR4) 5 Braskem (BRKM5) 4 Gerdau (GGBR4) 4 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) 4 Klabin (KLBN11) 4 Raia Drogasil (RADL3) 4 Banco do Brasil (BBAS3) 3 Magazine Luiza (MGLU3) 3 Natura (NATU3) 3 Randon (RAPT4) 3 Rumo (RAIL3) 3 Telefônica Brasil (VIVT4) 3 Tupy (TUPY3) 3 Usiminas (USIM5) 3 Ambev (ABEV3) 2 Cemig (CMIG4) 2 Cosan (CSAN3) 2 Engie Brasil (EGIE3) 2 Equatorial (EQTL3) 2 Eztec (EZTC3) 2 Grendene (GRND3) 2 Iochpe-Maxion (MYPK3) 2 Lojas Americanas (LAME4) 2 Lojas Renner (LREN3) 2 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 2 Santander (SANB11) 2 Transmissão Paulista (TRPL4) 2 Ultrapar (UGPA3) 2 Via Varejo (VVAR11) 2 Weg (WEGE3) 2 Arezzo (ARZZ3) 1 Azul (AZUL4) 1 B2W (BTOW3) 1 Banrisul (BRSR6) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Bradespar (BRAP4) 1 BRF (BRFS3) 1 Carrefour (CRFB3) 1 CCR (CCRO3) 1 Cesp (CESP6) 1 Comgás (CGAS5) 1 Copasa (CSMG3) 1 CVC Brasil (CVCB3) 1 Duratex (DTEX3) 1 Duratex (DTEX3) 1 Ecorodivias (ECOR3) 1 Eletropaulo (ELPL3) 1 Energias BR (ENBR3) 1 Ferbasa (FESA4) 1 Guararapes (GUAR3) 1 Hapvida (HAPV3) 1 Hering (HGTX3) 1 Kroton (KROT3) 1 Locamerica (LCAM3) 1 M. Dias Branco (MDIA3) 1 Marcopolo (POMO4) 1 Movida (MOVI3) 1 MRV (MRVE3) 1 Multiplan (MULT3) 1 Panvel (PNVL3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Queiroz Galvão (QGEP3) 1 Sabesp (SBSP3) 1 SLC Agrícola (SLCE3) 1 Tenda (TEND3) 1 TIM (TIMP3) 1 Totvs (TOTS3) 1 Trisul (TRIS3) 1 Valid (VLID3) 1

Carteiras recomendadas

Veja abaixo as carteiras recomendadas por 16 corretoras para o mês de junho. Elas estão organizadas por ordem alfabética.

Ativa

Desempenho em maio: -12,40%

Desempenho em 2018: -0,10%

Ações incluídas: B2W e Raia Drogasil.

Ações retiradas: Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B2W (BTOW3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 15 Gerdau (GGBR4) Não disponível 15 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 15 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Natura (NATU3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Ultrapar (UGPA3) Não disponível 5

BB Investimentos

Desempenho em maio: -9,45%

Desempenho em 2018: -3,20%

Ações incluídas: Iochpe-Maxion, M. Dias Branco, Pão de Açúcar, Raia Drogasil, Santander, SLC Agrícola, Suzano e Tupy.

Ações retiradas: CCR, CSN, Itaú Unibanco, Klabin, Smiles, Taesa, Ultrapar e Via Varejo.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Iochpe-Maxion (MYPK3) Não disponível 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) Não disponível 10 M. Dias Branco (MDIA3) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 10 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 10 Santander (SANB11) Não disponível 10 SLC Agrícola (SLCE3) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Tupy (TUPY3) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Bradesco

Desempenho em maio: -12,80%

Desempenho em 2018: 7,50%

Ação incluída: CVC Brasil.

Ação retirada: Iguatemi.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) 29,00 10 Banco do Brasil (BBAS3) 49,00 10 CVC Brasil (CVCB3) 57,00 10 Duratex (DTEX3) 14,00 10 Iochpe-Maxion (MYPK3) 32,00 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 53,00 10 Lojas Renner (LREN3) 39,00 10 Petrobras (PETR4) 23,00 10 Suzano (SUZB3) 60,00 10 Usiminas (USIM5) 16,00 10

Coinvalores

Desempenho em maio: -8,00%

Desempenho em 2018: 3,10%

Ações incluídas: Tupy e Rumo.

Ações retiradas: Metal Leve e Smiles.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Azul (AZUL4) Não disponível 6 B3 (B3SA3) Não disponível 6 Braskem (BRKM5) Não disponível 6 CCR (CCRO3) Não disponível 6 Cosan (CSAN3) Não disponível 6 Gerdau (GGBR4) Não disponível 6 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 8 Klabin (KLBN11) Não disponível 6 Kroton (KROT3) Não disponível 6 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 6 Petrobras (PETR4) Não disponível 6 Raia Drogasil (RADL3) Não disponível 6 Rumo (RAIL3) Não disponível 6 Trisul (TRIS3) Não disponível 6 Tupy (TUPY3) Não disponível 6 Vale (VALE3) Não disponível 8

Elite

Desempenho em maio: -9,33%

Desempenho em 2018: 9,96%

Ações incluídas: Itaúsa e Klabin.

Ações retiradas: Ambev, Eletropaulo, Fibria, Hypermarcas, Itaú Unibanco, Santander e Ultrapar.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 10 Equatorial (EQTL3) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) Não disponível 10 Klabin (KLBN11) Não disponível 10 Locamerica (LCAM3) Não disponível 10 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 10 MRV (MRVE3) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Genial (Geração Futuro)

Desempenho em maio: -6,85%

Desempenho em 2018: 3,15%

Ações incluídas: Randon e Vale.

Ações retiradas: Raia Drogasil e Tenda.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Cemig (CMIG4) Ñão disponível 10 Copasa (CSMG3) Não disponível 10 Energias BR (ENBR3) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 10 Randon (RAPT4) Não disponível 10 Telefônica Brasil (VIVT4) Não disponível 10 TIM (TIMP3) Não disponível 10 Totvs (TOTS3) Não disponível 10 Tupy (TUPY3) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

Guide

Desempenho em maio: -12,70%

Desempenho em 2018: 2,93%

Ações incluídas: Banrisul, Braskem, Hapvida, Lojas Renner, Pão de Açúcar e Telefônica Brasil.

Ações retiradas: Azul, Locamerica, Qualicorp, Petrobras, TIM e Usiminas.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banrisul (BRSR6) Não disponível 10 Braskem (BRKM5) Não disponível 10 Cesp (CESP6) Não disponível 10 Hapvida (HAPV3) Não disponível 10 IRB Brasil Resseguros (IRBR3) Não disponível 10 Lojas Renner (LREN3) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 10 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Telefônica Brasil (VIVT4) Não disponível 10 Tenda (TEND3) Não disponível 10

Magliano

Desempenho em maio: -9,51%

Desempenho em 2018: -13,50%

Não houve alterações na carteira.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % BB Seguridade (BBSE3) 33,81 10 B3 (B3SA3) 29,00 10 Duratex (DTEX3) 13,02 10 Eztec (EZTC3) 26,42 10 Hering (HGTX3) 24,00 10 Itaúsa (ITSA4) 16,22 10 Marcopolo (POMO4) 4,82 10 Multiplan (MULT3) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) 88,40 10 Transmissão Paulista (TRPL4) 76,74 10

Nova Futura

Desempenho em maio: -5,69%

Desempenho em 2018: 16,95%

Ações incluídas: Eletropaulo e Natura.

Nenhuma ação foi retirada.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Ambev (ABEV3) Não disponível 10 B3 (B3SA3) Não disponível 5 Eletropaulo (ELPL3) Não disponível 5 Engie Brasil (EGIE3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Magazine Luiza (MGLU3) Não disponível 5 Natura (NATU3) Não disponível 5 Porto Seguro (PSSA3) Não disponível 10 Santander (SANB11) Não disponível 5 Suzano (SUZB3) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10 Weg (WEGE3) Não disponível 10

Planner

Desempenho em maio: -7,37%

Desempenho em 2018: 1,39%

Ações incluídas: Arezzo, Bradesco, Itaúsa e Raia Drogasil.

Ações retiradas: Itaú Unibanco, MRV, Multiplan e Taesa.

Ação Preço justo, em R$ Peso, em % Arezzo (ARZZ3) 47,90 10 Bradesco (BBDC4) 45,00 10 Braskem (BRKM5) 56,00 10 Cosan (CSAN3) 50,00 10 Ferbasa (FESA4) 23,80 10 Grendene (GRND3) 29,50 10 Itaúsa (ITSA4) 15,00 10 Klabin (KLBN11) 22,00 10 Raia Drogasil (RADL3) 76,00 10 Ultrapar (UGPA3) 66,00 10

Quantitas

Desempenho em maio: -13,38%

Desempenho em 2018: -6,37%

Ações incluídas: B3, Metalúrgica Gerdau e Vale.

Ações retiradas: Gerdau, Multiplan e Petrobras.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 8,50 Banco do Brasil (BBAS3) Não disponível 15,00 Bradespar (BRAP4) Não disponível 3,50 Braskem (BRKM5) Não disponível 8,50 Grendene (GRND3) Não disponível 12,50 Guararapes (GUAR3) Não disponível 10,00 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10,00 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 8,50 Movida (MOVI3) Não disponível 5,00 Panvel (PNVL3) Não disponível 2,50 Randon (RAPT4) Não disponível 11,00 Vale (VALE3) Não disponível 5,00

Rico

Desempenho em maio: -3,35%

Desempenho em 2018: -3,17%

Ação incluída: Vale e B3.

Ação retirada: Petrobras e Ultrapar.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 12,5 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 12,5 Lojas Americanas (LAME4) Não disponível 12,5 Rumo (RAIL3) Não disponível 12,5 Suzano (SUZB3) Não disponível 12,5 Usiminas (USIM5) Não disponível 12,5 Vale (VALE3) Não disponível 12,5 Via Varejo (VVAR11) Não disponível 12,5

Spinelli

Desempenho em maio: -5,23%

Desempenho em 2018: 6,16%

Ações incluídas: BRF, Ecorodovias e Weg.

Ações retiradas: Braskem, CSN e Ser Educacional.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 ( B3SA3) Não disponível 10 BRF (BRFS3) Não disponível 10 Carrefour (CRFB3) Não disponível 10 Ecorodivias (ECOR3) Não disponível 10 Itaúsa (ITSA4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Queiroz Galvão (QGEP3) Não disponível 10 Transmissão Paulista (TRPL4) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10 Weg (WEGE3) Não disponível 10

Terra Investimentos

Desempenho em maio: -5,13%

Desempenho em 2018: 17,20%

Ação incluída: Natura.

Ação retirada: MRV.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % Banco do Brasil (BBAS3) 44,00 15 Cemig (CMIG4) 11,00 15 Natura (NATU3) 40,00 15 Petrobras (PETR4) 30,00 15 Sabesp (SBSP3) 35,00 15 Telefônica Brasil (VIVT4) 56,00 15 Valid (VLID3) 25,00 15

Walpires

Desempenho em maio: -9,52%

Desempenho em 2018: 8,49%

Ações incluídas: Engie Brasil, Gerdau e Itaú.

Ações retiradas: Lojas Americanas, CCR e Ultrapar.

Ação Preço-alvo, em R$ Peso, em % B3 (B3SA3) Não disponível 10 Comgás (CGAS5) Não disponível 10 Engie Brasil (EGIE3) Não disponível 10 Eztec (EZTC3) Não disponível 10 Gerdau (GGBR4) Não disponível 10 Itaú Unibanco (ITUB4) Não disponível 10 Metalúrgica Gerdau (GOAU4) Não disponível 10 Pão de Açúcar (PCAR4) Não disponível 10 Petrobras (PETR4) Não disponível 10 Vale (VALE3) Não disponível 10

XP Investimentos

Desempenho em maio: -11,30%

Desempenho em 2018: 6,90%

Ações incluídas: Ambev e Itaú Unibanco.

Ações retiradas: Banco do Brasil e Petrobras.