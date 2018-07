Grandes fundos multimercados têm perdas de até 7% em maio e junho

Entre 26 grandes gestores de fundos multimercados, com carteiras com mais de R$ 1 bilhão de patrimônio, apenas seis conseguiram escapar das perdas de maio e junho dos mercados.

Estudo feito com a ferramenta de fundos da Economatica mostra que há casos deganhos de até 6,5%, do Gávea Macro, da Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga, nos dois meses mais difíceis deste ano.

Mas há também perdas de até 7,27%, caso do Safra Galileo Special, do J. Safra (ver tabela). O Verde, maior multimercado do país, da Verde Asset, de Luís Stuhlberger, teve perda de 1,52% em maio e junho, o que reduziu seu ganho no ano para 2,02%, abaixo do CDI do período, de 3,17% no primeiro semestre.

Outro fundo badalado no começo do ano, o Adam Macro, teve perdas de 5,5% em maio e junho, e um acumulado no ano positivo em 0,92%.

Nome Gestora Cotistas Patrimonio Junho Mai/Jun 2018 1 ano 2 anos VaR Gavea Macro Gavea Inv 1.259 1.694.285 3,34 6,51 10,2 16,84 32,08 3,42 Itau Hedge Plus Vertice Itau Unibanco 173 1.448.614 4,37 6,42 11,54 19,75 43,02 4,03 Itau Hedge Itau Unibanco 1.738 1.474.252 2,47 3,66 7,14 13,02 30 2,01 Spx Nimitz Feeder Spx Gestao 748 3.177.626 2,23 1,65 7,63 16,49 40,76 4,42 Jgp Strategy Jgp Ltda 191 1.135.440 0,95 1,5 5,82 10,53 33,61 1,81 Kinea Chronos Kinea Inv 5.822 4.038.438 0,68 0,12 5,13 12,57 30,96 2,13 Kapitalo Kappa Kapitalo 3.784 1.758.480 1,35 -0,15 9,28 17,62 39,45 4,25 Bahia Am Marau Bahia Am 48.644 5.789.053 0,36 -0,17 6,5 20,18 48,02 3,69 Safra Cart. Premium J Safra 1.962 2.190.467 0,3 -0,51 1,79 7,21 20,78 1,37 Xp Macro FI Mult Xp Gestao 48.954 2.400.996 1,91 -0,88 5,07 16,1 32,34 4,16 Kapitalo Zeta Kapitalo 245 1.259.644 2,08 -0,89 14,63 26,38 62,67 7,58 CSHG Top 30 Fc FI CSHG 3.139 2.083.899 0,27 -1,28 3,19 9,55 23,93 3,58 BTG Pact. Discovery BTG Pactual 19.373 1.484.348 1,14 -1,31 3,72 14,93 29,42 3,69 Verde FICFI Mult Verde Asset 279 1.305.023 0,29 -1,52 2,02 4,63 18,53 3,51 Bradesco Macro Bram Bradesco 12.26 2.210.082 0,08 -1,69 1,49 6,51 22,85 1,83 Ibiuna Hedge Sth Ibiuna Gestao 2.196 2.037.012 1,87 -2,19 5,84 18,91 35,32 5,86 Garde D Artagnan Garde Asset 4.535 2.947.702 0,79 -2,21 -0,22 5,89 23,8 3,26 Maua Macro Maua Invest 8.702 1.629.377 1,17 -2,32 2,65 14 32,35 6,73 Safra Faraday Special J Safra Asset 13.968 2.006.082 -0,15 -2,39 2,39 10,1 – 3,71 Safra High Yield J Safra Asset 7.202 1.151.500 -0,07 -2,44 0,59 7,01 19,6 3,03 Itau Hedge Fund 30 Itau Dtvm 4.58 5.060.955 -0,07 -2,45 3,55 11,81 31,71 4,14 Safra Absoluto 30 J Safra Asset 6.99 2.547.354 -0,31 -3,84 -0,4 6,95 19,23 4,27 BB Dinamico Plus BB Dtvm 3.013 1.324.231 -1,69 -4,05 -2,16 2,66 17,41 4,28 Adam Macro II Adam Capital 2.392 2.898.358 -2,63 -5,5 0,92 9,38 31,77 6,85 Xp Long Biased 30 Xp Gestao 30.282 1.422.277 -1,68 -5,63 12,87 30,85 – 15,05 Safra Galileo Special J Safra Asset 13.901 2.332.654 -0,91 -7,27 -2,97 6,56 18,47 7,23

Ganhos no ano chegam a 14,63%

Já levando em conta os ganhos acumulados no ano, de janeiro a juro, apenas quatro fundos apresentam perdas, de até 2,97%, já que a maioria tinha ganhos acumulados de janeiro a abril.

No total, 11 ficaram abaixo do CDI, de 3,17% no primeiro semestre. Os ganhos, por sua vez, chegam a 14,63% (ver tabela)

Nome Gestora Cotistas Patrimonio Junho Mai/Jun 2018 1 ano 2 anos VaR Kapitalo Zeta Kapitalo 245 1.259.644 2,08 -0,89 14,63 26,38 62,67 7,58 Xp Long Biased 30 Xp Gestao 30.282 1.422.277 -1,68 -5,63 12,87 30,85 – 15,05 Itau Hedge Plus Vertice Itau Unibanco 173 1.448.614 4,37 6,42 11,54 19,75 43,02 4,03 Gavea Macro Gavea Inv 1.259 1.694.285 3,34 6,51 10,2 16,84 32,08 3,42 Kapitalo Kappa Kapitalo 3.784 1.758.480 1,35 -0,15 9,28 17,62 39,45 4,25 Spx Nimitz Feeder Spx Gestao 748 3.177.626 2,23 1,65 7,63 16,49 40,76 4,42 Itau Hedge Itau Unibanco 1.738 1.474.252 2,47 3,66 7,14 13,02 30 2,01 Bahia Am Marau Bahia Am 48.644 5.789.053 0,36 -0,17 6,5 20,18 48,02 3,69 Ibiuna Hedge Sth Ibiuna Gestao 2.196 2.037.012 1,87 -2,19 5,84 18,91 35,32 5,86 Jgp Strategy Jgp Ltda 191 1.135.440 0,95 1,5 5,82 10,53 33,61 1,81 Kinea Chronos Kinea Inv 5.822 4.038.438 0,68 0,12 5,13 12,57 30,96 2,13 Xp Macro FI Mult Xp Gestao 48.954 2.400.996 1,91 -0,88 5,07 16,1 32,34 4,16 BTG Pactual Discovery BTG Pactual 19.373 1.484.348 1,14 -1,31 3,72 14,93 29,42 3,69 Itau Hedge Fund 30 Itau Dtvm 4.58 5.060.955 -0,07 -2,45 3,55 11,81 31,71 4,14 CSHG Top 30 Fc FI CSHG 3.139 2.083.899 0,27 -1,28 3,19 9,55 23,93 3,58 Maua Macro Maua Invest 8.702 1.629.377 1,17 -2,32 2,65 14 32,35 6,73 Safra Faraday Special J Safra Asset 13.968 2.006.082 -0,15 -2,39 2,39 10,1 – 3,71 Verde FICFI Mult Verde Asset 279 1.305.023 0,29 -1,52 2,02 4,63 18,53 3,51 Safra Carteira Premium J Safra 1.962 2.190.467 0,3 -0,51 1,79 7,21 20,78 1,37 Bradesco Macro Bram Bradesco 12.26 2.210.082 0,08 -1,69 1,49 6,51 22,85 1,83 Adam Macro II Adam Capital 2.392 2.898.358 -2,63 -5,5 0,92 9,38 31,77 6,85 Safra High Yield J Safra Asset 7.202 1.151.500 -0,07 -2,44 0,59 7,01 19,6 3,03 Garde D Artagnan Garde Asset 4.535 2.947.702 0,79 -2,21 -0,22 5,89 23,8 3,26 Safra Absoluto 30 J Safra Asset 6.99 2.547.354 -0,31 -3,84 -0,4 6,95 19,23 4,27 BB Dinamico Plus BB Dtvm 3.013 1.324.231 -1,69 -4,05 -2,16 2,66 17,41 4,28 Safra Galileo Special J Safra Asset 13.901 2.332.654 -0,91 -7,27 -2,97 6,56 18,47 7,23

Fonte: Economática. Fundos abertos para investidores qualificados ou não e com patrimônio superior a R$ 1 bilhão.

OBS: Patrimônio em R$/mil. Value at Risk (VaR), indicador de perda máxima para um horizonte de 12 meses, em porcentagem.

