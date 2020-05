Governo lança site para consulta ao auxílio emergencial de R$ 600

Os cidadãos que fizeram solicitação do auxílio emergencial do Governo Federal contam com mais uma ferramenta para consultar a situação dos seus requerimentos. Além do portal e do aplicativo da Caixa, os brasileiros poderão acompanhar, a partir desta terça-feira (5), os pedidos por meio do site do Ministério da Cidadania e da Dataprev.

O portal está disponível para pesquisas por CPF de quem já fez o pedido. O objetivo é dar transparência ao procedimento de análise, processamento, homologação e pagamento do benefício.

Os requerentes poderão acompanhar todo o detalhamento dos pedidos como: resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa à Dataprev e vice-versa, além da motivação da negativa do benefício. A análise da segunda solicitação também poderá ser conferida.

A Dataprev disponibilizou mais de 45 servidores virtuais e físicos para garantir a estabilidade da plataforma de consulta. A avaliação do portal será diária para acompanhar o crescimento de demanda dos acessos. A ferramenta será monitorada constantemente e aperfeiçoada.

Processamento e análise

Em menos de um mês, 97,7 milhões de cadastros passaram pelos sistemas de conferência da Dataprev e foram homologados pelo Ministério da Cidadania, incluindo trabalhadores informais, Bolsa Família e Cadastro Único.

» 50,5 milhões atenderam aos critérios da lei.

» 32,8 milhões foram considerados inelegíveis; e

» 13,7 milhões estão inconclusivos e necessitam de complemento cadastral.

Aplicativo

Dos 46 milhões de solicitações, a empresa transmitiu o resultado de 44,9 milhões ao banco, após homologação do Ministério da Cidadania. Os cadastros são referentes ao período de 7 a 22 de abril. Os dados foram enviados em vários lotes à instituição.

Atualmente, 2,3% do total do Grupo 1 estão em processamento adicional em função da complexidade de cruzamentos. São 1,04 milhão de solicitações: 38 mil cadastros concluídos entre 7 a 10 de abril; 1 mil, de 11 a 17 de abril; e 1 milhão, de 18 a 22 de abril. Os técnicos dos dois órgãos esperam concluir a análise das informações nesta semana.

A finalização do processamento dos requerimentos apresentados entre os dias 23 e 30 de abril, por meio do aplicativo e portal da Caixa (Grupo 1), está prevista para o fim da semana.

Ao todo, mais de 95 milhões de cidadãos poderão ser beneficiados pelo auxílio emergencial do Governo Federal. O número considera os 50,5 milhões de CPFs elegíveis e os integrantes de suas famílias.