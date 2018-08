Google indica melhor momento para comprar passagens para férias

No Hemisfério Norte, esta é a época mais maravilhosa do ano: os últimos dias preguiçosos do verão. Novas informações do Google também revelam que este momento – o final de agosto – talvez seja também a melhor época para começar a pensar em suas viagens de férias caso você queira conseguir as melhores ofertas em passagens e hospedagem.

Na verdade, as pesquisas de voos para o Dia de Ação de Graças aumentarão 76 por cento em setembro. Em outubro, eles aumentarão mais 95 por cento. Se reservar agora, talvez você consiga pagar metade do que algum desses procrastinadores.

“A pesquisa sugere que os consumidores ficam mais estressados com o valor pago por voos e hotéis do que com qualquer outro consumo”, disse Richard Holden, vice-presidente do Google Travel, à Bloomberg. Segundo ele, é muito mais comum que o consumidor se arrependa da compra de uma passagem aérea do que, digamos, da compra de uma TV de tela plana. “As pessoas temem perder uma queda no preço no futuro. Por isso, decidimos enriquecer as informações de preço para avisar aos consumidores se o preço que eles estão pagando é baixo, alto ou justo.”

O resultado não é apenas essa ferramenta útil, que utiliza os preços do ano passado para prever, por exemplo, aumentos e quedas das tarifas aéreas nas 25 rotas mais populares dos EUA para o Dia de Ação de Graças, os feriados de inverno e o Ano-Novo. É uma chuva de novos recursos que darão confiança em suas futuras compras de viagens, não importa aonde ou quando você viajar.

Informações sobre preço de hotéis

Os usuários avançados do Google Voos já sabem que as informações de preço já existiam quando você procurava passagens. Os voos de Nova York a Paris, por exemplo, mostram números vermelhos e verdes em cada dia do mês para contextualizar os preços médios com base no calendário, explicando se eles estavam acima ou abaixo da média. Agora, pela primeira vez, há uma ferramenta semelhante para os preços dos hotéis.

Escolha de destinos

Já aconteceu de você resolver ir a Londres e descobrir que, por causa de uma grande convenção, todos os hotéis estão lotados e os preços dos voos dispararam? Uma atualização do recurso Explorar, do Google, ajudará a evitar isso. Para encontrá-lo, acesse o Google Voos no computador ou em um aparelho móvel e clique em “Explorar destinos”.

Além dos feriados

A ferramenta do Google de voos para as férias representa uma expansão gradual rumo a reservas de viagens mais personalizadas e transparentes. “Este não é um caminho completamente novo para nós, estamos apenas investindo mais nele agora. Temos visto os rendimentos com os consumidores que afirmam que isso é útil.”

Por isso, o trabalho ainda está em andamento. As previsões de voos para as férias atualmente se baseiam apenas em números de 2017, mas a análise dos últimos cinco anos, por exemplo, seria estatisticamente mais significativa. Holden diz que a empresa vai adicionar mais dados às ferramentas de voos e hotéis para que essas “valiosas” previsões melhorem com o tempo. E, como o comportamento do consumidor fornece um retrato mais claro de como a ferramenta é utilizada, mais destinos serão adicionados.

“Com o tempo, também queremos fornecer uma ajuda mais holística de planejamento para o consumidor”, disse Holden, insinuando que haverá informações melhores sobre destinos com base nas compras existentes de voos e hotéis para oferecer recomendações sobre o que fazer no lugar.