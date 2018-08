Gol permite congelar preço de passagem aérea por 48 horas

São Paulo – A companhia aérea Gol lançou nesta sexta-feira (17) um serviço que permite congelar o preço da passagem aérea por até 48 horas. A reserva de tarifa custa 30 reais para compras realizadas no Brasil e 15 dólares para compras feitas no exterior.

O recurso serve para quem precisa de mais tempo para planejar a viagem antes de comprar a passagem, mas tem medo que o preço do voo aumente. Só é possível congelar tarifas Premium, Max, Plus e Light. Tarifas Promo não podem ser reservadas.

Para garantir o preço de uma passagem no site da Gol, o consumidor deve clicar no banner com a mensagem “Reservar esta tarifa”. Em seguida, precisa inserir os dados pessoais e pagar a taxa para garantir o valor por 48 horas.

Se o consumidor decidir seguir com a compra nesse período, deve acessar o site da Gol e ir em “Minhas Reservas”, selecionar o item “Pré-agendamento” e dar sequência à operação. Se não pagar o valor total da passagem dentro do prazo, a reserva é cancelada.

A taxa paga pela reserva não é considerada como parte de pagamento do bilhete aéreo e não é reembolsada se o consumidor cancelar ou concluir a operação de compra.