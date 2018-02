Gol passa a cobrar por marcação antecipada de assentos em voos

São Paulo — Quem comprar passagens para voos da Gol a partir desta quinta-feira (22) vai ter de pagar caso queira marcar o assento antes do check-in. A cobrança vale para as duas categorias mais baratas de bilhetes: a Light e a Promo, que acabou de ser lançada.

Na primeira, a Light, a marcação antecipada de assentos vai custar 10 reais. Já na Promo, o preço do serviço será de 20 reais. Quem não quiser pagar a taxa, poderá esperar a abertura do check-in, sete dias antes do voo.

A mudança faz parte da nova família de tarifas lançada pela companhia aérea hoje. Segundo a Gol, apesar da cobrança para a marcação antecipada de assentos nas duas categorias de passagens mais baratas, o lançamento da modalidade Promo promete reduzir em até 30% os valores dos bilhetes.

A tarifa Promo é válida tanto para os voos nacionais quanto para os voos internacionais, “permitindo que o cliente aproveite oportunidades sazonais de compras de passagens aéreas com menores custos”, diz a companhia em nota.

Já a tarifa Light, que foi lançada em junho de 2017, privilegia os passageiros que não têm necessidade de despachar bagagens. Nos voos nacionais, além da Promo e da Light, há mais duas opções de tarifas: a Plus e a Max.

Quem optar pela Max terá prioridade no embarque, escolha do assento Gol+ Conforto gratuitamente —de acordo com a disponibilidade—, direito a duas bagagens na franquia e ainda a antecipação de voo em qualquer horário do mesmo dia, sem custo adicional.

A Plus garante uma bagagem despachada, marcação antecipada de assento comum (não vale para Gol+ Conforto) sem custo adicional e antecipação de voo em até seis horas antes do horário original, por exemplo.

Nos voos internacionais, a classe Premium dá acesso à sala VIP, direito ao assento do meio bloqueado e serviços diferenciados durante a viagem. É possível encontrar todos os detalhes dos serviços no site da companhia aérea.

“Essa nova estrutura tarifária visa oferecer produtos que atendam tanto as necessidades de quem busca a menor tarifa possível quanto aquele passageiro que exige maior flexibilidade e serviços adicionais na hora de viajar”, diz a companhia.

“Nosso objetivo é dar ao cliente Gol total controle sobre suas preferências individuais ao adquirir um bilhete aéreo para voar conosco”, afirma Eduardo Bernardes, vice-presidente de vendas e marketing da aérea, em nota.

Além da nova família de tarifas, a Gol também anunciou hoje que vai passar a oferecer seu novo serviço de bordo em todos os voos, com bebidas não alcoólicas como refrigerante, suco, café e água, sem qualquer custo adicional. Atualmente, o serviço só está disponível em alguns trechos.