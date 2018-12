Gestor de fundo de investimentos arrecada doações de Natal

São Paulo – James Gulbrandsen e o fundo de investimentos NCH Capital, do qual o executivo é gestor, estão liderando uma campanha de arrecadação de donativos para alegrar o Natal de famílias carentes no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Quando criança, sua própria família passou por um período de dificuldades financeiras, e Gulbrandsen nunca se esqueceu da tristeza de acordar na manhã de Natal sem nada para lembrar uma data que é, para muita gente, a mais festiva do ano.

O executivo começou a participar das iniciativas da instituição de caridade “Sub for Santa” (substitutos do Papai Noel, em inglês) quando fazia faculdade, nos Estados Unidos. Há uma década no Brasil, Gulbrandsen e o NCH têm se mobilizado para reunir doações de alimentos e presentes nesta época do ano.

Em 2018, ampliando o esforço, o gestor e seu fundo se juntaram à ONG Abraço Campeão, que atua no Complexo do Alemão, para proporcionar um Natal melhor para cerca de 100 famílias da comunidade carioca.

A rede de lojas de produtos naturais Mundo Verde nesta semana doou 400 caixas de alimentos. A cadeia de varejo de vestuário Hering também está contribuindo com centenas de peças de roupas, segundo conta Gulbrandsen.

“A participação do Mundo Verde e da Hering é fruto da bondade das famílias Martins e Hering”, diz o gestor do NCH. “Você nunca sabe o bem que um simples ato de generosidade pode ter na vida de outra pessoa. Todos queremos um Brasil melhor. Se cada um de nós ajudar apenas uma única pessoa no ano que vem, vamos conseguir.”

Ainda estão faltando presentes para crianças e adolescentes. Quem estiver interessado em ajudar com itens novos pode entrar em contato com o fundo pelo e-mail clientesbr@nchcapital.com. As doações serão organizadas e entregues à ONG Abraço Campeão em 19 de dezembro.