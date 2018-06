Gasolina será vendida por R$ 1,98 em posto de São Paulo

São Paulo – Um dos postos de gasolina da rede Monteiro, o Eco Posto Bandeirantes Shell. irá vender gasolina por 1,98 real nesta terça-feira (5), em comemoração ao Dia da Liberdade de Impostos.

Esse é o preço do combustível sem a incidência de tributos, que são equivalentes a 55% do valor total do combustível. A gasolina é normalmente vendida no posto da rede por 4,27 reais, com a incidência de CIDE, PIS/COFINS e ICMS.

O posto está localizado na Avenida dos Bandeirantes, 3.459. Serão oferecidos 6 mil litros de gasolina isenta de impostos. O evento começa às 8h e se encerra quando o estoque terminar.

Cada veículo poderá abastecer até 30 litros de gasolina com o desconto e a distribuição será feita por ordem de chegada.

O Dia da Liberdade de Impostos é uma iniciativa de movimentos políticos em parceria com a rede de postos Monteiro.

Na semana retrasada, postos de gasolina de 15 estados já haviam vendido gasolina com desconto de até 40% em uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que também pedia redução de impostos. A campanha coincidiu com a greve dos caminhoneiros, que elevou a procura e o preço do óleo.

Os próprios organizadores do evento desta terça-feira dizem que realizaram a iniciativa mais tarde neste ano, sem citar diretamente a greve.