Game de investimentos pagará R$ 30 mil para melhores investidores

São Paulo – O buscador de investimentos Yubb em parceria com a corretora Necton, está com inscrições abertas para uma competição de carteiras. Online e gratuita, a Quem Investe Melhor? permite que cada participante tenha acesso a uma carteira virtual e possa escolher em quais ações deseja investir. Ao final, quem mais valorizar sua carteira fictícia ganha prêmios em dinheiro. No total, serão distribuídos 30 mil reais.

A competição começa oficialmente em 9 de março e seguirá até o final do mês de maio. Mas já é possível cadastrar as carteiras. Poderá participar tanto quem já investe em ações quanto quem não tem experiência. Para quem já investe, é uma oportunidade de testar conhecimentos financeiros. Já para os iniciantes, é uma forma de entender como o mercado funciona e perder o medo.

Os interessados se inscrevem gratuitamente, montam suas carteiras online e o jogo calcula a rentabilidade. Cada pessoa pode escolher de uma a dez ações para aplicar na carteira, definindo a porcentagem de participação em cada ação. Somente estão disponíveis ações brasileiras listadas na bolsa de valores, a B3.

A ação conta com duas competições, buy and hold e trade, e cada participante pode jogar nas duas modalidades. Na buy and hold, o objetivo é criar uma carteira e mantê-la até o final da competição. Ou seja, a pessoa seleciona onde e como quer investir, não podendo alterar a carteira durante os três meses da competição. Serão premiados os três melhores investidores, que ganharão, respectivamente, 10 mil reais (1º lugar), 3 mil reais (2º lugar) e 2 mil reais (3º lugar).

Já no trade, é possível alterar a carteira todos os dias. O objetivo é premiar o melhor rendimento mensal, portanto, serão premiados vencedores em todos os meses da campanha. Cada ganhador receberá um prêmio no valor de 5 mil reais. No início de cada mês, a pontuação será zerada.

“Vivemos um período em que a renda variável e investimentos em ações estão em alta. Com a queda de juros dos últimos anos e menor rentabilidade de títulos de renda fixa, temos visto uma migração massiva de brasileiros para ações, com recorde do número de pessoas física na B3. Entretanto, as pessoas têm receios e inseguranças ao investir na bolsa. Por meio de um jogo, queremos fomentar a educação financeira”, detalha Bernardo Pascowitch, diretor da Yubb.