Fundos multimercados rendem quase 13% em maio e junho

Alguns gestores de fundos multimercados conseguiram não só superar as turbulências de maio e junho como conseguiram tirar proveito da mudança de cenário para pior dos mercados locais e internacionais. Estudo feito com a ferramenta de análise de fundos da Economatica mostra carteiras com ganhos de até 12,89% (por coincidência, mesmo percentual de perda máxima no período) nos últimos dois meses. Esses fundos podem aplicar em qualquer ativo e adotar as mais diversas estratégias de gestão, de acordo com a proposta do gestor definida no prospecto da carteira.

Na maioria dos casos, eram gestores que estavam mais pessimistas com as perspectivas do Brasil e dos mercados internacionais, já prevendo os efeitos negativos da alta dos juros nos Estados Unidos e as incertezas com a eleição presidencial por aqui. Assim, muitos buscaram proteção no dólar, que disparou nos últimos dois meses, ou apostaram na alta dos juros nos mercados futuros, o que acabou se confirmando.

Ganho de até 28% no ano

Como o mercado vinha otimista nos primeiros meses do ano, alguns fundos estavam indo mal no ano até a virada em maio e, por isso o ganho acumulado em 2018 é relativamente baixo. Mas há os que estão bem no ano todo, com rendimentos acumulados de até 28%.

O importante é que o investidor não veja esses ganhos de dois meses como um indicador de desempenho futuro, pois o mercado pode mudar de novo. Além disso, é provável que os gestores, depois dos ganhos, reduzam suas posições para não correr o risco de perder caso o mercado volte a se ajustar. Como o cenário externo e o cenário político interno tendem a se tornar mais complicados nos próximos meses, a tendência geral dos gestores é reduzir riscos.

A maioria dos fundos com bom desempenho em dois meses têm um risco elevado, como mostra o indicador Value at Risk (VaR), na última coluna da tabela. Ele dá uma ideia da perda máxima que o fundo pode ter no horizonte de 12 meses. Fundos como o Vista ou o Visia Zarathustra, que lideram os ganhos de maio e junho, têm risco de mais de 12%, ou seja, podem perder isso em um ano. Outros, porém, surpreendem pelo ganho elevado mesmo com um VaR baixo, caso do Gávea Macro, do ex-presidente do Banco Central Armínio Fraga, e o Itaú Hedge.

Nome Gestora Mai/Jun 2018 1 ano Vista Multiestrategia FI Mult L3 Gestora 12,89 28,2 30,22 Visia Zarathustra Fc FI Mult Zeitgeist Tech 9,57 10,33 25,63 Gavea Macro Fc de FI Mult Gavea Invest 6,51 10,2 16,84 Itau Hedge Plus Vertice Itau Unibanco 6,42 11,54 19,75 BB Estrutura Contrarian BB Dtvm S.A 6,12 2,31 -9,17 Murano FIC de FI Murano Invest 4,19 11,36 18,16 Itau Hedge Mult FI Itau Unibanco 3,66 7,14 13,02 Quantitas Arbitragem Quantitas Asset 3,01 4,39 8,19 Absolute Vertex CSHG Absolute 2,85 8,37 23,36 Leste Event Driven Leste Adm. Rec. 2,72 3,53 6,44 Mapfre Inversion Mapfre 2,56 7,41 9,64 Itau Pers K2 Itau Unibanco 2,26 4,96 9,8 Kadima II FICFI Kadima Asset 1,97 4,91 10,07 Absolute Alpha Global Absolute 1,97 4,78 9,86 Absolute Hedge Fc de FI Mult Absolute 1,83 5,32 14,32 Neo Mult Estrat 30 Neo Gestao 1,7 4,3 9,68 Spx Nimitz Feeder SPX Gestao 1,65 7,63 16,49 Jgp Strategy FIC de FI Jgp Ltda 1,5 5,82 10,53 Special FI Mult Awx Gestora 1,44 5,33 11,52 Kondor Lx Fc de FI Mult Kondor Invest 1,43 2,66 7,97 Votorantim Viggen Votorantim 1,41 7,33 16,51 Absolute Alpha Absolute 1,4 4,22 9,29 Gap Long Short 2x Gap Gestora 1,4 5,62 9,62 Az Quest Equity Hedge Az Quest 1,32 4,93 11,28 Paineiras Hedge FI Cotas Ipanema 1,19 7,27 13,39 Jgp Max FIC de FI Mult Jgp Ltda 1,17 4,48 8,74 Apex Equity Hedge Apex Capital 0,92 10,14 20,49 BTG Pactual Multistrat BTG Pactual 0,88 2,12 6,24 BB Mult Dinamico LP Estilo BB Dtvm S.A 0,86 3,11 8,7 Polo Norte I Polo Capital 0,86 17,41 21,71 Infinity Hedge FI Mult Infinity Asset 0,81 3,26 8,56 Az Quest Mult Az Quest 0,66 5,49 14,81 Safari Fc FI Mult II Safari Capital 0,64 14,26 37,75 Sul America Evolution Sul America 0,55 3,33 8,39 Canepa Macro Canepa Asset 0,52 5,41 13,84 Rio Arbitragem Rio Performance 0,47 2,85 6,3 Gap Hedge FI Mult Gap Gestora 0,46 3,52 8,34 Geracao Futuro Geração Futuro 0,41 3,78 9,22 Quantitas Mallorca Quantitas Asset 0,4 3,38 7,54 Gap Absoluto Fc FI Mult Gap Gestora 0,39 4,88 11,15 Vinci Multiestrategia Vinci Gestora 0,35 3,21 8,36 Ft Global Plus Franklin Templeton 0,32 5,05 9,68 ARX Especial ARX Investimentos 0,25 3,15 6,91 Kinea Chronos Kinea Invest 0,12 5,13 12,57 Claritas Hedge Claritas 0,01 2,96 7,13

Fonte: Economatica. *Captação líquida em R$/mil. **Rendimento em %. ***Value at Risk, indicador de perda máxima em um horizonte de 12 meses.