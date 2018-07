Fundos com taxa de administração de 1% ou mais perdem para poupança

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve manter o juro básico em 6,5% ao ano em sua reunião que começou hoje (31) e termina na quarta-feira (1º). Com isso, os fundos de renda fixa conservadores continuam perdendo competitividade frente às cadernetas de poupança.

Isso ocorre principalmente nas aplicações de baixo valor, nas quais os fundos costumam cobrar taxas de administração mais elevadas. Assim sendo, a caderneta de poupança vai continuar sendo uma excelente opção de investimento, principalmente sobre os fundos cujas taxas de administração sejam superiores a 1% ao ano, segundo estudo de Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor de Estudos e Pesquisas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac).

Já para os CDBs, o investidor teria que obter uma taxa de juros de cerca de 85% do CDI para atingir o mesmo ganho obtido pela poupança, já que as aplicações em CDBs pagam imposto de renda.

O motivo é que a caderneta de poupança tem seu ganho garantido por lei de duas formas: depósitos feitos até 3 de maio de 2012 são corrigidos pela Taxa Referencial (TR) calculada pelo Banco Central (BC) mais 0,5% ao mês, ou 6,17% ao ano; e as aplicações feitas a partir de 4 de maio de 2012 rendem 70% do juro básico Selic sempre que o juro cai para 8,5% ao ano ou menos, como agora.

A poupança não sofre qualquer tributação, diferentemente dos fundos de renda fixa, que pagam imposto de renda sobre seus rendimentos, de acordo com o prazo, começando com 22,5% até seis meses, 20% de seis meses a um ano, 17,5% de um ano a dois e 15% acima de dois anos. Além disso, os fundos pagam a taxa de administração cobrada pelos bancos. E há ainda o come-cotas, antecipação do imposto devido a cada seis meses sobre o ganho do fundo.

CDB e papéis isentos

No caso dos CDBs, há apenas a tributação, que é igual à dos fundos de renda fixa, proporcional ao prazo. Não há taxa de administração. Mas algumas corretoras cobram taxa de custódia pelos papéis.

Já os títulos isentos, como Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) e Imobiliárias (LCI) têm de pagar mais de 70% da Selic para ganhar da poupança.

Oliveira fez algumas simulações de aplicações com os juros de 6,5% ao ano. Foi considerado o custo da taxa de administração cobrada pelos bancos entre 0,50% ao ano até 3,00% ao ano (padrão utilizado no sistema financeiro). E um valor de R$ 10 mil pelo prazo de 12 meses, considerando o juro estável no período em 6,5%.

Na Poupança antiga este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 617,00 (6,17% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.617,00;

Na Poupança nova este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 455,00 (4,55% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.455,00;

Em um Fundo de investimentos cuja taxa de administração seja de 0,50% ao ano este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 491,00 (4,91% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.491,00;

Em um Fundo de investimentos cuja taxa de administração seja de 1,00% ao ano este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 466,00 (4,66% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.466,00;

Em um Fundo de investimentos cuja taxa de administração seja de 1,50% ao ano este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 441,00 (4,41% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.441,00;

Em um Fundo de investimentos cuja taxa de administração seja de 2,00% ao ano este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 416,00 (4,16% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.416,00;

Em um Fundo de investimentos cuja taxa de administração seja de 2,50% ao ano este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 380,00 (3,80% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.380,00;

Em um Fundo de investimentos cuja taxa de administração seja de 3,00% ao ano este investidor teria acumulado de rendimento o valor de R$ 354,00 (3,54% ao ano) totalizando um valor aplicado de R$ 10.354,00;

Assim, a poupança já ganha dos fundos na maioria das situações sendo que quanto menor o prazo de resgate da aplicação bem como quanto maior for a taxa de administração cobrada pelo banco, maior vai ser a vantagem da poupança frente aos fundos. Com a Selic atual a poupança perde para os fundos cujas taxas de administração sejam inferiores a 1% ao ano.

Na tabela abaixo, é possível comparar os rendimentos líquidos (%) dos fundos de acordo com o prazo e a taxa com o ganho da poupança. Com a Selic em 6,50% ao ano, as contas da poupança nova terão um rendimento mensal de 0,37% ao mês líquidos.