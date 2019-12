Fundo que vai investir em ações da XP lá fora zera taxa de performance

São Paulo – O fundo Vitreo Exponencial, que vai investir em ações da XP no exterior, zerou a taxa de performance. É mais um esforço da gestora para que a XP a deixe participar do IPO, que será realizado nesta terça-feira (10) na bolsa de valores americana Nasdaq.

Lançado na semana passada, a gestora iria cobrar uma taxa de 10% sobre o resultado do fundo que exceder o CDI ou o Ibovespa, o que fosse maior. O fundo já atraiu cerca de cinco mil cotistas. O fundo irá investir 100% da carteira em papéis da XP e recebeu algumas críticas do mercado de que o produto era “caro” para o que oferecia.

Agora, o fundo, voltado para investidores qualificados (que tenham mais de 1 milhão de reais em aplicações), vai cobrar apenas taxa de administração, de 0,07%. Ou seja, setenta centavos para cada mil reais investidos ao ano. A taxa remunera o banco administrador do fundo, o Santander.

Alocar ações da XP no fundo durante o IPO é importante porque a Vitreo espera que os papéis tenham um ganho nos dias subsequentes à oferta pública inicial. A corretora pode valer 14 bilhões de dólares na abertura, e participar do IPO permitiria que investidores brasileiros, inclusive clientes da própria XP, pudessem ter esse ganho inicial até que as ações comecem a ser negociadas, dois dias depois do IPO.

Quando surgiu a dúvida se os gestores brasileiros poderiam ser alocados no IPO, expressa pela própria XP em comunicado a investidores, a Vitreo encaminhou uma carta para a corretora com sua argumentação legal. Depois, a CVM se pronunciou oficialmente corroborando com o entendimento de que não há qualquer impedimento para um fundo local participar da estreia da XP na bolsa.

A gestora continua achando que seria justo cobrar a taxa de performance, já que o fundo não é passivo, mas, sim, tem um propósito específico. Essas aplicações são comuns entre os investidores de alta renda e exigem trabalho de análise, estruturação, consultas legais, e outros custos que justificam remuneração.

A Vitreo também criou um fundo que investe 20% do seu patrimônio no Exponencial e 80% em fundos DI com taxa zero. Chamado Exponencial Light, ele é voltado para investidores em geral e cobra taxa de administração de 0,056%. A remuneração é dividida entre a Vitreo e o fundo para qualificados.

Além de zerar a taxa de performance, a Vitreo assinou assinando uma carta conhecida como “big boy letter”) exigida pelos bancos coordenadores aos fundos locais. Segundo a Vitreo, com esse documento, não há argumento por parte dos coordenadores da oferta para que a gestora não seja alocada.

Procurada, a XP não quis comentar. A corretora não distribui produtos da Vitreo, uma gestora independente.

George Wachsmann, sócio fundador e CIO da Vítreo, diz que o fundo foi montado porque a casa acredita no crescimento da corretora nos próximos anos. “Sabemos que a participação no IPO depende de questões subjetivas. Mesmo que a XP não deixe a gente participar, acreditamos que o fundo valerá a pena, pois montamos o produto pensando no médio e longo prazo. Vamos comprar as ações quando forem negociadas. Mas é uma pena que o investidor brasileiro seja impedido de ter esse ganho inicial”.

O valor de mercado justo da XP, na análise da Levante, seria de 85,9 bilhões de reais assumindo múltiplo P/L 2023 de 20 vezes, um potencial de valorização de 46% sobre o preço topo da oferta de 25 dólares.