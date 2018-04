Fui demitido em 2017. Como declaro a rescisão do contrato no IR?

Pergunta do leitor: Fui demitido em setembro de 2017. Preciso declarar no Imposto de Renda os rendimentos referentes à rescisão do contrato?

Resposta de Valdir Amorim*

Sim. O valor referente ao salário é um rendimento tributável, devendo ser informado na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular”.

Já o aviso prévio não trabalhado deve ser informado na ficha “Rendimentos Isentos e Não tributáveis”, assim como indenizações recebidas por rescisão e FGTS.

*Valdir de Oliveira Amorim é coordenador editorial-tributário da IOB da Sage, professor universitário, mestre em Ciências Sociais e Contabilidade, pós-graduado em Direito Tributário, coordenador de cursos de pós-graduação, palestrante, conferencista, mediador em seminários e congressos, doutorando em Contabilidade; especialista há mais de 20 anos em Imposto de Renda, PIS/COFINS, IOF, ITR, CIDE e legislação societária, comercial e tributária.