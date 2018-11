Foxbit vai dar cursos sobre bitcoins e planejamento financeiro

São Paulo – A corretora de criptomoedas Foxbit lançou nesta semana a Foxbit Lab, uma unidade de negócios com foco em cursos presenciais de educação financeira para formar novos investidores.

Os cursos serão pagos e abertos para clientes e não clientes da corretora. As primeiras aulas acontecem neste mês e as inscrições estão abertas pelo site.

Os quatro cursos ensinarão sobre planejamento financeiro, bitcoins, segurança das criptomoedas e trade, para quem quer comprar e vender aproveitando a volatilidade do mercado. Os professores são profissionais da Foxbit e consultores financeiros parceiros.

“Entendemos a necessidade de educar o mercado. As pessoas não conhecem o que é bitcoin, como funciona e para que serve. Quem entra nesse mercado precisa de uma educação financeira mais avançada para não investir errado e perder dinheiro”, diz o head da Foxbit Lab, Renann Mendes.

No fim do ano passado, o mundo viu o bitcoin ter uma ascensão meteórica. No Brasil, investidores curiosos tiraram seu dinheiro da poupança para comprar a criptomoeda, mas a montanha russa dos preços assustou quem esperava ficar rico da noite para o dia.

“O bitcoin tem uma variação muito grande de preço. Se o investidor não entende que precisa começar com pouco e que não pode colocar todo seu dinheiro nesse ativo, a chance de perder é muito alta”, diz Mendes.

Em 2017, a Foxbit lançou o projeto Foxbit Educação, com aulas à distância. Agora, no novo projeto, as aulas serão presenciais, em São Paulo, e custam entre 648 reais e 2.248 reais.

“Uma das grandes barreiras que o mercado digital de investimentos enfrenta é a falta de confiança. Precisávamos tangibilizar essa experiência e trazer uma metodologia ativa, que colocasse os alunos para discutir”, diz Mendes. Segundo ele, os cursos são pagos para cobrir os custos do projeto e para garantir que os alunos não abandonem as aulas.

Outros cursos sobre bitcoins

Além da corretora Foxbit, outras instituições também oferecem cursos para quem quer aprender a investir em bitcoins. Na Infochain e na XP Educação, os cursos são em português e pagos.

Professores da Princeton University e da Khan University dão aulas online em inglês, gratuitas para quem não quer diploma. A Mosaico University e a Blockchain Academy também têm cursos sobre blockchain, a tecnologia por trás das criptomoedas.

As dicas de cursos são do planejador financeiro Gustavo Cunha, sócio da Finlab, professor da B3 e entusiasta de bitcoins.