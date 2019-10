Ford Ranger ou Volkswagen Amarok? Veja qual carro desvaloriza menos

São Paulo – Mesmo com uma versão destacada como menos desvalorizada entre todas as versões analisadas, a Volkswagen Amarok desvaloriza, em média, mais do que a Ford Ranger, segundo pesquisa da KBB Brasil. Enquanto o modelo da montadora americana perde 9,1% de valor, o modelo da montadora alemã desvaloriza 9,8%.

Os modelos foram escolhidos porque competem diretamente na categoria picapes, já que são vendidos pela mesma faixa de preço.

No estudo, foi aplicado o conceito de desvalorização, que leva em consideração todo o período de vida dos modelos analisados e consiste na comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores.

A Volkswagen Amarok CD Highline 3.0 V6 TDI 4×4 automática inicia o ranking com queda de 2,21% em seu valor após um ano de uso. Em segundo lugar, a Ford Ranger CD XLS 2.2 4×2 automática aparece com uma desvalorização de 4,07%, seguida pela XL 2.2 4×4 mecânica, com 7,53%.

Com ainda duas versões no levantamento, a Volkswagen Amarok ocupa as posições de maior queda em preço. A versão CD SE 2.0 TDI 4×4 mecânica conta com desvalorização de 10,37%, enquanto a Highline 2.0 TDI 4×4 automática apresenta um índice de 10,57% em queda de valor.

Confira abaixo a relação das versões da Volkswagen Amarok e da Ford Ranger que menos desvalorizam: